兩岸若開戰　前海軍軍官點名「1地點」最危險：初期就會被打

▲退役海軍上校表示，台海一旦陷入戰爭，最初大都市將是最危險的地方。（示意圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣與中國近年關係相當緊張，除了中國進犯的傳言不斷外，2024總統大選更被藍綠兩黨視為「戰爭與和平」的選擇。退役海軍上校、軍事觀察家楊于勝表示，兩岸若爆發戰爭，全台四處都會是戰場，按照過去的例子，最危險的地方將會是「大都市」，戰爭初期就會遭到攻擊。

根據香港《中評社》報導，楊于勝接受訪問時表示，兩岸若不幸發生戰爭，共軍首先就會攻擊雷達站、機場、發電廠、煉油廠、儲油或儲氣站等關鍵設施，就算台灣有機動雷達車，也不可能24小時開機運行，一旦國軍「眼睛」瞎掉後，全台都是戰場、全台都非常危險，而大都市更是險中之險。

楊于勝認為，自從波斯灣戰爭以來，各國在對外戰爭時，幾乎使用類似「攻擊大都市」的作戰模式，希望能速戰速決，迅速瓦解敵國民心與意志，像是近年的俄烏戰爭也是如此，俄羅斯軍隊初期快速進攻基輔，導致出現非常多烏克蘭難民往邊境逃難。

楊于勝也提醒，兩岸距離如此靠近，根據共軍現在的軍事科技，中共一旦決定攻台，真的止於傳統兩棲作戰艦登陸嗎，有沒有可能在癱瘓台灣雷達後，直接派空降部隊降落台灣的大都市外圍開始攻擊，「戰爭是殘酷、勞民傷財的，當台灣變成第一線，屆時處處都有危險，很多人都不希望有這麼一天」。