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總質詢直球對決！治安、兩岸成得分題　侯友宜「輕舟已過萬重山」

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜被視為藍營2024總統最強人選，從5月開始的新北市議會總質詢被外界視為重要關卡，也是接受國民黨徵召前的重要考驗。尤其從5日起，綠營議員輪番上陣，從國家定位、九二共識、治安、問到能源，甚至侯友宜要跟誰配，都在綠營打擊範圍等，但侯友宜不僅沒被問倒，反而直球對決，尤其在治安考題，更直接展現他與黑金勢不兩立的決心，也讓平時冷靜沉穩的侯，罕見向市議員動怒。外界本以為侯會因落跑選總統，被民進黨壓著打，然事實上則是「兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山」。

民進黨團從5日開始質詢，從一開始的英系議員，再到正國會、湧言會，再來是與民進黨總統參選人賴清德關係密切的新潮流，最後則是蘇系議員連番上陣。

回顧總質詢內容，有議員問到是否支持核四，侯友宜不僅直接表達出他的立場「沒有核安就沒有核電」、「不缺電才是穩定的能源政策」，同時也直嗆中央2025非核家園政策「完全做不到」，簡直是「理想很豐滿、現實很骨感 」，直攻民進黨能源政策核心。

兩岸論述也是民進黨進攻議題，質詢時猛逼問侯「如何看一中原則？」「和中國大陸到底是什麼關係？」也要侯表態是否支持「九二共識」。不過侯以站穩「中華民國」與憲法為最高準則，不落入綠營圈套中，反倒是要綠營「你們要多講中華民國」，也提到，「有他國侵犯我們，當然要展現態度」，更直接喊出「反台獨」、「反一國兩制」，展現出侯友宜在兩岸政策上的態度。

由於新北在這段期間連續發生槍擊案，引爆治安、槍枝問題，綠營也抓住機會，希望從中找到侯友宜的破口，不過，刑警出身的侯友宜，一路反殺，不斷強調「我一生與黑道勢不兩立！」其中，他甚至在質詢完當天，在臉書上寫下「議員針對新北市治安事件表達關心，對於有建設性的批評我與所有的警察同仁都會虛心接受，但我絕對不能容忍，有人公然鼓吹，要跟黑道『喬事情』以避免類似事件發生。如此言論，不僅踩踏從政者最基本的道德守則，更是絕對無法被全民接受。」

至於民進黨議員一再問他是不是要去選總統，擺爛新北市，侯還是一以貫之強調，他現在是新北市長，這一拳猶如打在棉花上，激不起火花，但經由民進黨議員質詢，外界都知道侯要選總統，某種程度而言，也等於提前卸下落跑壓力，畢竟從新北副市長到市長，侯已在新北市待了13年，這跟韓國瑜當年一選上高雄市長就落跑選總統，全然不同。 

面對另一位爭取總統提名的鴻海創辦人郭台銘，全台造勢拉高聲量，侯友宜則只能以新北議會為舞台，藉由總質詢議題攻防，來與郭台銘尬場，而為了提高能見度，侯友宜面對敏感議題也不再閃躲。國民黨預計下週三（17日）掀牌，在這最後時刻，想必侯友宜與郭台銘都需為自己創造更多被徵召的有利條件，才能讓人心服。

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關鍵字：

總質詢治安兩岸侯友宜

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