郭台銘提一中各表下談判　 林楚茵嗆：「幻想的各表」不是真和平

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郭台銘提一中各表下談判　 林楚茵開嗆：「幻想的各表」不是真和平

▲▼發言人林楚茵、張志豪、卓冠廷召開記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人林楚茵。（圖／民進黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘13日赴金門發表和平宣言時提及，兩岸間「九二共識」具備有高度的未來性，應在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。對此，民進黨發言人林楚茵批評，中共主張的「一中原則」根本沒有中華民國台灣的存在空間，郭台銘所謂開啟「大談判」是幻想，想靠接受中共定義的「九二共識」換取和平，完全無視台灣主流民意，不會是真正的和平。

為爭取2024總統大選，郭台銘在國民黨立委陳玉珍的陪同下，於金門和平紀念園區發表和平宣言，開嗆民進黨持續否定過去兩岸可以談判的共識，以及兩岸可以友善互動的管道，不斷偏離「一中各表」的「九二共識」，造成了今天的危機，並主張「要在一中各表的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。」

對此，林楚茵回應，中共所定義的「九二共識」就是「一國兩制」，中國國家主席習近平提的「一國兩制台灣方案」，就是要消滅中華民國台灣，裡面根本不存在國民黨幻想的「各表」，也不會有中華民國的存在空間，質疑「北京提一國兩制有在分國民黨或民進黨嗎？」

林楚茵指出，雖然郭台銘稱「對台灣採取最有敵意軍事作為的就是『中華人民共和國政府』」，這句話看似比新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫等人更有勇氣，但他隨後卻又說，兩岸關係緊張不能全怪「大陸」，是台灣「挑釁」在先。她開嗆，郭台銘不僅邏輯混亂又自我矛盾，自己都不知道自己在說什麼，遑論要說服台灣人民。

林楚茵說，中共當局對外擴張的野心不僅針對台灣，最近中共外交官在加拿大威脅議員遭驅逐、駐法大使盧沙野「四處撒野」到被逼召回、中國外交部失言遭韓國批評「失禮失格」等。中共長期對台灣就是這樣的蠻橫鴨霸，郭台銘卻只把責任歸咎於台灣自己，陷入「檢討受害者」的錯誤認知。

林楚茵強調，造成台海與區域和平穩定威脅的，一直都是中共當局，這也是國際社會公認的事實，很遺憾郭台銘為了選舉，把政府追求國家安全、守護民主自由的種種努力，說成是對「中國大陸」的挑釁和敵意，相信這樣的主張，大多數台灣人民都無法接受。

此外，林楚茵表示，民進黨必須提醒郭台銘，侵略者給的短暫和平不是真和平，而是隨時可以拿走的。民進黨從不放棄任何和平的機會，但是台灣必須靠自己的實力才有真正可靠的和平，而非天真地仰賴侵略、獨裁者的善意賜予。

對於兩岸關係和平發展，林楚茵也重申，民進黨一向主張兩岸交流不應該預設任何特定的政治前提，應奠基於「和平、對等、民主、對話」的原則，未來他們也會繼續堅持這樣穩健、務實的和平立場，達到真正「和平共榮」的目標。

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