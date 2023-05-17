林右昌「年輕人不是真的買不起房」炸鍋！　本人最新回應

▲林右昌認為，年輕人買不起房不是真的買不起，而是未規劃。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

針對高房價問題，內政部長林右昌一句「年輕人買不起房，不是真的買不起」，意外引發熱議。對此，林右昌今（17）日晚間發文表示，年輕人要買房應從地點跟區段規劃著手，才能降低負擔，「並非外界有心人士解讀不知青年學子的生活壓力。」

林右昌今天出席三三會5月份例會，並進行專題演講。林右昌針對台灣房價居高不下議題直言，「年輕人買房困難不是真的買不起，而是缺乏規劃或地點與區位價格過高。」他形容住宅問題為一種「慢性病」，需要長期的藥醫，其中包括國土規劃和社會住宅。

「年輕人買不起房，不是真的買不起」言論一出立刻掀起輿論罵聲。林右昌稍早在臉書發文說明，針對部分人士針對我今日出席活動談及「年輕人不是真的買不起房」的說法，我認為年輕人要買房，應從地點跟區段規劃著手，才能降低負擔，並非外界有心人士解讀不知青年學子的生活壓力。

林右昌強調，自己出身並非顯赫，所以我也能夠理解青年的壓力，尤其時代背景不同，當今年輕人的薪資結構與房價都和過去有很大的差異，政府有意識青年購屋的問題，也十分重視，內政部會積極處理、責無旁貸。

然而住宅問題是慢性病，難以一步到位，因此要用各種不同政策來緩解民眾購屋、租屋的需求，所以政府要持續興建社會住宅，也提出中低薪房貸補貼等支持性方案，協助滿足不同階段國人的居住需求。

林右昌表示，上任以來就一直積極處理房市的問題，並以穩健有序的政策，引導房價溫和修正。包括，300億租金補貼方案，165億中低薪中產房貸支持方案，都是為了減輕民眾的住宅負擔。高房價的問題，政策效果也開始反應在數據上，包括市場交易量與價格都持續縮減修正。

最後他再次重申，住宅政策是打投機不打投資，包括預定六月提出虛坪改革，未來政府將陸續推出政策，引導房市健全發展。