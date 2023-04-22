力推台南旅遊傑出表現受肯定　周立峯獲崑大校友傑出成就獎

▲台南市餐旅教育協會理事長周立峯（右），因在業界優異的成就，獲崑山科技大學董事長曾韋龍，頒發第17屆校友傑出成就獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

致力推廣國內餐旅及媒合學生實習工作機會而深受好評的台南市餐旅教育協會理事長周立峯，因在業界優異的成就，獲崑山科技大學頒發第17屆校友傑出成就獎榮譽。

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周立峯為配合市府舉辦的2024年台南建城400年，精心收納大台南吃喝玩樂行業近500家的「台南旅遊美食護照」，9月推出後勢必會再掀起觀光熱潮。

崑山科大為表揚校友傑出成就、提升校譽，並樹立在校學生學習的典範，特訂定「校友傑出成就獎」選拔，並在校慶當天舉辦頒獎典禮。今年第17屆的企業經營類校友傑出成就獎，由2021年度企管所畢業的周立峯所獲得；此獎項係由崑大企管所所長呂德財強力推薦，經委員會審核其16項具體傑出事蹟後，表決通過。頒獎當天獲在場觀禮師生及與會來賓一致掌聲及喝采。

崑大第17屆校友傑出成就獎的周立峯，在台南市深耕20餘年來具備札實、深厚的業界實力與餐旅業專業背景，一直是全國各大飯店、遊樂區、休閒觀光農場、餐飲業積極合作的事業夥伴，未來將運用人脈資源規劃結合產官學民單位，整合觀旅局風景區、文化局古蹟、觀光工廠等門票、星級旅館、特色民宿、溫泉飯店、台南美食小吃及伴手禮。

周立峯表示，將持續跨域與崑山科技大學、台南應用科技大學、南臺科技大學、中華醫事科技大學、遠東科技大學、嘉南藥理大學及正修科技大學等教授群舉辦有關咖啡烘焙研習、咖啡拉花比賽、VR旅店導覽+3D旅遊等活動，並結合成大食品安全衛生風險管理研究所教授交流，對於各界成員的專業提升非常助益。

此外，為配合市府2024年舉行建城400年博覽會，精心推出高CP值僅999元的「台南旅遊美食護照」，內容囊括知名飯店、民宿約130家；知名美食伴手禮約40家；各商圈店家、美食餐廳、文創店約300家，合計近500家合作，優惠總價值高達1萬2千元，預計在今年9月份正式發行，預計總發行量30萬本。凡前5千名購買，另再加碼贈送價值4580元的13吋萬國通路隨行收納手提箱，物超所值、買到賺到，想要暢遊台南的民眾千萬別錯過。