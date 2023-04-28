崑大機械所首位葉門博士生馬柏心　致力改善能源危機獲企業錄用

▲崑山科技大學來自葉門的應屆畢業博士生馬柏心，在校期間表現亮眼，厚實技能讓他未畢業就已獲得企業青睞，完成學位後前往捷博科技就職，無縫接軌職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學機械與能源工程研究所挹注豐沛師資培育人才，在科技與能源領域有莫大成就與貢獻，來自葉門的應屆畢業博士生馬柏心，在校期間表現亮眼，不但發表２篇學論文、參與２場學術研討會議，厚實技能讓他未畢業就已獲得企業青睞，預計完成學位後前往捷博科技（Ｊｅｔｐｒｏ）就職，無縫接軌職場。

馬柏心來自中東葉門，也是崑大機械所第一位葉門畢業生，他先於馬來西亞理工大學（ＵＴＭ）完成碩士學位，並進行測試翼型、機翼和飛機原型的實驗，後因認為臺灣的學校享有高度學術聲譽，且耳聞崑大機械系在工程與能源領域績效卓越，更提供優良學習環境與先進教學設施，與他規劃的學習目標及興趣非常契合，因此選擇在崑大繼續攻讀博士班，強化研究能力與專業知識，也為他的職涯帶來許多機會。

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在機械系陳長仁教授引領下，馬柏心完成畢業論文〈沿海油輪ｎａｂｌａ型球鼻艏長度參數之數值研究〉（Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｌｅｎｇｔｈ Ｐａｒａｍｅｔｅｒ ｏｆ Ｎａｂｌａ Ｔｙｐｅ Ｂｕｌｂｏｕｓ Ｂｏｗ ｏｆ Ｃｏａｓｔａｌ Ｔａｎｋｅｒ），並同步發表於國際期刊「科學引文索引（ＳＣＩ）」。他表示有感國際戰爭引發能源危機，與此同時，ＩＰＣＣ ２０２２年氣候報告曾提出警告，若要避免溫度升高到氣候臨界點，就要結束對化石燃料的依賴，其中也需減少航運對全球港口的排放污染。故其論文內容便以測試球根狀船首的不同長度與尺度，確定哪種長度對降低船舶阻力有更大貢獻，當阻力減少，船舶就不需要使用更多燃料來航行，不僅能有效降低能源消耗，也可減少污染，達成船運零排放的目標。

此外，馬柏心於２０２２年參與在馬來西亞舉行的「國際航空與能源研討會（ＩＳＡＥ）」，與台灣國內的「中國機械工程學會（ＣＳＭＥ）」，在研討會議上發表另一篇主題為〈具有可互換試驗段的高速水隧道的設計和數值研究〉（Ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ Ｗａｔｅｒ Ｔｕｎｎｅｌ ｗｉｔｈ Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｌｅ Ｔｅｓｔ Ｓｅｃｔｉｏｎ）之論文，此篇作品也刊登於「工程索引（ＥＩ）」，累積豐厚學術能量。



充實的學術研究經歷讓馬柏心在畢業前已獲得兩間企業就職邀請，他在深思熟慮後，預計前往以環境檢驗為主要業務的捷博科技（ＪｅｔＰｒｏ）就業，為環保與氣候變遷改善盡一份心力，在未來持續為世界解決能源危機。