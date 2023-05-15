拚立委選戰！王世堅喊「停徵社子島地價稅」　蔣萬安允諾2週內發函中央

▲台北市長蔣萬安到議會專案報告。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

將代表民進黨挑戰台北市第二選區（士林、大同）立委選舉的台北市議員王世堅，15日向台北市長蔣萬安提出，應該全面停徵社子島居民的地價稅；蔣萬安原本並未正面回應，但在王世堅不斷質疑下，最後同意於2週內發函給中央。

蔣萬安15日上午到台北市議會進行專案報告，說明大巨蛋、社子島、建國啤酒廠都更案進度。有趣的是，長期關注建國啤酒廠都更案的王世堅，15日並未再提該案，反而選擇針對社子島議題進行質詢，引人遐想是否跟要選士林大同區立委有關聯，進而未談在中山區的建國啤酒廠。

王世堅表示，早年防洪計畫將社子島列為洩洪區、滯洪區，所以對社子島禁建、限建，甚至連整建都不行，但這2、30年來防洪計畫逐步提升，可是政府仍依然吃定社子島居民無力搬遷反抗，所以從中央到地方都擺爛、認定環境繼續惡化。

王世堅提及，社子島的慘狀，不只是社子島居民憤憤不平，絕大多數的台北市民也看不下去，開發社子島刻不容緩，「我今天具體要求，在開發社子島完成之前，對社子島的地價稅停徵，讓社子島免徵地價稅。」

王世堅認為，讓社子島全面免徵地價稅有3個重大意義，第一個是表示政府對社子島長年委屈給予補償，第二是宣示決心要開發社子島，沒完成開發前不徵稅，第三則是社子島公共設施少，「我們對他們徵稅，於心何忍？」

蔣萬安第一時間聽聞後，並未正面回應，僅說謝謝王世堅的關心，現在確實剩下最後一哩路，目前已通過防洪計畫、都市計畫，且環評也已通過，現在剩下最後區段徵收，「我們也竭盡所能做好相關的拆遷補償跟安置措施⋯」

只見蔣萬安沒有回答到問題，王世堅直言「市長，請針對我說的停徵地價稅。」蔣萬安則說，只要符合土計稅減免規則，就可以減少3成。

但蔣萬安所謂減少3成早在2008年就上路，使王世堅痛批，這是16年前他與好多位議員一同從中央、地方要求，進而達到減收3成目標，「我現在是要求全面免收！」最後蔣萬安允諾，會在兩週內發函給中央。