　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚立委選戰！王世堅喊「停徵社子島地價稅」　蔣萬安允諾2週內發函中央

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市長蔣萬安接受議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安到議會專案報告。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

將代表民進黨挑戰台北市第二選區（士林、大同）立委選舉的台北市議員王世堅，15日向台北市長蔣萬安提出，應該全面停徵社子島居民的地價稅；蔣萬安原本並未正面回應，但在王世堅不斷質疑下，最後同意於2週內發函給中央。

蔣萬安15日上午到台北市議會進行專案報告，說明大巨蛋、社子島、建國啤酒廠都更案進度。有趣的是，長期關注建國啤酒廠都更案的王世堅，15日並未再提該案，反而選擇針對社子島議題進行質詢，引人遐想是否跟要選士林大同區立委有關聯，進而未談在中山區的建國啤酒廠。

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員王世堅質詢。（圖／記者湯興漢攝）

王世堅表示，早年防洪計畫將社子島列為洩洪區、滯洪區，所以對社子島禁建、限建，甚至連整建都不行，但這2、30年來防洪計畫逐步提升，可是政府仍依然吃定社子島居民無力搬遷反抗，所以從中央到地方都擺爛、認定環境繼續惡化。

王世堅提及，社子島的慘狀，不只是社子島居民憤憤不平，絕大多數的台北市民也看不下去，開發社子島刻不容緩，「我今天具體要求，在開發社子島完成之前，對社子島的地價稅停徵，讓社子島免徵地價稅。」

王世堅認為，讓社子島全面免徵地價稅有3個重大意義，第一個是表示政府對社子島長年委屈給予補償，第二是宣示決心要開發社子島，沒完成開發前不徵稅，第三則是社子島公共設施少，「我們對他們徵稅，於心何忍？」

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市長蔣萬安接受議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安第一時間聽聞後，並未正面回應，僅說謝謝王世堅的關心，現在確實剩下最後一哩路，目前已通過防洪計畫、都市計畫，且環評也已通過，現在剩下最後區段徵收，「我們也竭盡所能做好相關的拆遷補償跟安置措施⋯」

只見蔣萬安沒有回答到問題，王世堅直言「市長，請針對我說的停徵地價稅。」蔣萬安則說，只要符合土計稅減免規則，就可以減少3成。

但蔣萬安所謂減少3成早在2008年就上路，使王世堅痛批，這是16年前他與好多位議員一同從中央、地方要求，進而達到減收3成目標，「我現在是要求全面免收！」最後蔣萬安允諾，會在兩週內發函給中央。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女歌手「8天後要上台」陳屍家中　韓媒證實死者身分
獨／楊繡惠親揭「姓白白的人」是誰
全台首家「周休三日」企業！　離職員工卻抱怨
空軍下士執勤遭輾斃　服役前是散打好手
快訊／不再全年24小時！　一蘭拉麵調整營業時間
快訊／「週休3日」破5000人連署！　副院長回應了
快訊／分局長拔官！　宿舍變砲房爽戰小三
阿銘放大絕！合體韓國瑜、探望柯媽　黃暐瀚驚：與4年前判若兩人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺郭派擬中常會逼宮朱立倫？　挺侯派嗆：破壞團結是國民黨罪人

徵召前夕郭、侯拉鋸戰！朱稱提最強隊伍　賴士葆：到底是什麼？

郭台銘奮力一搏有用？　他斷言：朱立倫早已「吃了秤砣鐵了心」

拚立委選戰！王世堅喊「停徵社子島地價稅」　蔣萬安允諾2週內發函中央

郭台銘無力回天？　邱毅：侯陣營已備好大型慶功宴

陳水扁專訪吳淑珍　徐巧芯曝背後盤算：要逼賴清德

快訊／網友提案「週休3日」逾5000人連署　鄭文燦：據實報告

新埔國中師生霸凌事件　監察院糾正新北市教育局

阿銘放大絕！合體韓國瑜、探望柯媽　黃暐瀚驚：與4年前判若兩人

最新民調：蔡英文施政滿意度逾5成3　不滿經濟表現高達52.3％

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

兒騙母幫買2包菸3800！　「盒內藏毒」謊稱順便還錢

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

挺郭派擬中常會逼宮朱立倫？　挺侯派嗆：破壞團結是國民黨罪人

徵召前夕郭、侯拉鋸戰！朱稱提最強隊伍　賴士葆：到底是什麼？

郭台銘奮力一搏有用？　他斷言：朱立倫早已「吃了秤砣鐵了心」

拚立委選戰！王世堅喊「停徵社子島地價稅」　蔣萬安允諾2週內發函中央

郭台銘無力回天？　邱毅：侯陣營已備好大型慶功宴

陳水扁專訪吳淑珍　徐巧芯曝背後盤算：要逼賴清德

快訊／網友提案「週休3日」逾5000人連署　鄭文燦：據實報告

新埔國中師生霸凌事件　監察院糾正新北市教育局

阿銘放大絕！合體韓國瑜、探望柯媽　黃暐瀚驚：與4年前判若兩人

最新民調：蔡英文施政滿意度逾5成3　不滿經濟表現高達52.3％

愛貓走失23天...她拜土地公「求找回心頭肉」　隔天收到訊息哭了

「Honda除草機」宣告9月停產　因應市場趨勢、庫存販售至2024

熊抱夜歸女再飛車襲臀　男大生「心情差想嚇人」下場慘了

蛋糕吃不完？「1招倒著放」完美保存　她一試驚呼：太聰明

挖呀挖正妹老師爆紅！一票網美猛學「卻難複製成功」　律師破盲點

俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

泰國在野黨大勝！新政府「加強經濟復甦」　觀光、零售業者成贏家

男約吃飯要求AA制！妹子氣炸封鎖了　全場一看秒懂：這叫騙錢

台灣國際熱氣球嘉年華來了　繫留體驗5／24、31中午12點開賣

抽油煙機清出「1大4小」貓頭鷹　動保處架巢箱助領角鴞育雛鳥

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

政治熱門新聞

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

網友提案「週休3日」逾5千人連署　鄭文燦回應了

陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬

合體韓國瑜、探望柯媽　黃暐瀚驚：與4年前判若兩人

郭台銘拜會韓國瑜一小時！　密談內容曝光

【即時民調】你會投侯友宜？還是郭台銘？

最新民調：51.1％不挺民進黨2024完全執政

陳致中身家破億　他看陳水扁酸：家教真的很棒

獨／基北北桃1200月票6月15日提前販售

國民黨517若提名侯友宜　他預言：郭台銘會繼續拚到7月底

阿銘「豪宅便當會」！郭台銘午宴藍常委大啖排骨飯　出席人數曝

郭台銘奮力一搏有用？　他斷言：朱立倫早已「吃了秤砣鐵了心」

獨／1200月票登場！雙北1280退費公式出爐

矢板明夫：郭台銘難得主流民意、侯友宜遇黨內反彈

更多熱門

相關新聞

信義區「天坑」進度　蔣：開放行人通行

信義區「天坑」進度　蔣：開放行人通行

台北市信義區崇德街60巷華熊營造建築工地旁，於13日下午發生道路坍陷事件，共5戶、11名住戶被安置到旅館，當晚11時基地外下陷處初步填補完成，14日展開基地內填砂灌漿。台北市長蔣萬安15日表示，14日晚間已經完成基地內填砂灌漿作業，預計今天就可以開放行人通行。

獨／基北北桃1200月票6月15日提前販售

獨／基北北桃1200月票6月15日提前販售

獨／1200月票登場！雙北1280退費公式出爐

獨／1200月票登場！雙北1280退費公式出爐

蔣萬安下令清查102家開挖工地

蔣萬安下令清查102家開挖工地

信義區天坑最新進度曝光！

信義區天坑最新進度曝光！

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會蔣萬安王世堅社子島2024立委選舉

讀者迴響

熱門新聞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

「周休三日」提案過了！5700人連署

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

全台雷雨！　連下3天時間曝

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

去泰國見1畫面驚呆！老謝：在台北沒看過

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面