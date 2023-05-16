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8組車牌英文代碼不製作！共產黨縮寫CCP、死死死諧音CCC全上榜

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲公總調查，認為不合適比例達10%以上之車牌英文代碼共8組，將保留不製作。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

交通部公路總局將各年度近2年內預計製作之號牌代碼列出置於監理服務網進行調查，認為不合適比例達10%以上之代碼共8組，包括CBA(中國男子籃球職業聯賽)、CCC(台語諧音:死死死；或中文諧音: 嘻嘻嘻， 開心狀聲詞)、CCK(台語諧音: 死死去) 、CCP(中國共產黨縮寫)、PDD(廣泛性發展障礙縮寫)、PEE(尿尿)、PGG(GG不雅諧音)、LGG(GY不雅諧音)，上述將列為暫時保留不製作。

考量車輛車牌英文代碼之特殊含義或其合適性，會因不同觀點而有所差異，公路總局自110年起，將各年度近2年內預計製作之號牌代碼列出置於監理服務網進行調查，以廣徵各方意見。

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公總表示，今年度調查自2月24日至4月30日止，調查車種包含自用小客(貨)車、普通重型機車、電動租賃小客車、電動大客車(含營業及自用)、550C以上大型重型機車及微型電動二輪車等6種，共26組英文代碼，總計蒐集13,133筆意見，認為不合適比例達10%以上之代碼共8組。

8組代碼包括自用小客(貨)車之CBA(中國男子籃球職業聯賽)、CCC(台語諧音:死死死；或中文諧音: 嘻嘻嘻， 開心狀聲詞)、CCK(台語諧音: 死死去) 、CCP(中國共產黨縮寫)；普通重型機車之PDD(廣泛性發展障礙縮寫)、PEE(尿尿)、PGG(GG不雅諧音)以及550CC 以上大型重型機車之LGG(GY不雅諧音)，其中CCP(33.2%)、PEE(22.37%)及LGY(20.21%)分別為不適合比例前3名。

公總提及，不合適比例達10%以上之號牌代碼，將列為暫時保留不製作，另本次調查係作為未來製作之參考依據，並非全數代碼皆於本年度製作，製作期程仍依各年度需求而定。

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