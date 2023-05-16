大陸各機場全面恢復「快捷通關」　台胞證、港澳居民通行證均適用

▲大陸宣布各機場口岸全面恢復「快捷通關」。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家移民管理局宣布，昨（15）日零時起，全面恢復口岸快捷通關、全面恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」等四項調整優化出入境管理政策措施，進一步保障便利中外出入境人員往來，促進服務對外開放。

《新華網》報導，5月15日0時整，隨著指令下達，廣州白雲機場口岸，一整排快捷通道的綠色通行指示燈次第亮起，符合快捷通關條件的旅客開始有條不紊地排隊候檢、陸續通行，安全、有序、快捷。

隨著大陸不斷下調防疫措施，對於機場出入境查驗証件的排隊人龍而言，恢復「快速通關」無疑是一大喜訊。廣州白雲機場首名使用恢復後的快速通關旅客陳志君透露，證件掃描、面部識別、指紋核驗，「平均通關時間不超過半分鐘，非常快捷、效率很高！」

根據大陸國家移民管理局《關於進一步調整優化若干出入境管理政策措施的公告》顯示，持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（台胞證）、一年多次有效出入境通行證的中國公民；持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人；在定期國際航班上工作的中國籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年以上（含）乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員，可經邊檢快捷通道通行。

據了解，此次調整將有助於簡化簽證申請程序，為國際旅遊和商務往來提供更便利的服務。其中，「全國通辦」旅遊簽證是對大陸居民赴港澳地區旅遊的便捷通行證件，另外三項調整優化出入境管理政策則包括，放寬商務簽證申請標準，提高出入境證件有效期限及為符合條件的外國人提供長期居留簽證等。