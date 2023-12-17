手機充飽電…2小時掉34%！內行疑機主用「監測APP」：刪了吧

▲原PO發現手機耗電太快。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

明明沒用手機，耗電速度卻很快，難免令人疑惑到底是什麼原因在掉電。就有網友表示，手機充飽電後，用不到兩小時就剩下66%，可電池健康度還有96%，懷疑是上班場合訊號不好，因為在家連Wi-Fi，可能半小時才掉2%，便求助「是訊號問題還是電池真的要換了？」

這位網友在PTT的MobileComm板求助，「訊號好壞對耗電真的影響很大？」說他上班的地方訊號不太好，最好頂多三格，偶爾掉到一、兩格，近日手機耗電快到讓他有點傻眼，充飽電後用不到兩小時，就從100%掉到66%。

可他打開電池健康度確認，明明還有96%，手機自我診斷也顯示正常。另外，若是在家連Wi-Fi，可能用半小時才掉2%，但不知道到底是訊號問題，還是電池該換了。

貼文一出，許多人都認為就是訊號問題，「訊號不好會加大功率」、「手機狂找訊號當然耗電，不然開飛航？」「靜止狀態，每隔一兩分鐘就會搜網一次，更不用說如果在使用網路時」、「去郊外爬山有時候會把網路關掉，要用再開」、「去山區開車出遊就能驗證了，手機會容易發燙，甚至發生找不到SIM卡的情況。」

其中，不少網友發現，原PO似乎有在用一款電量監測APP，紛紛建議他刪除，「刪了吧！沒訊號也確實會加大天線功率去抓訊號」、「測個幾次，看大概健康度就先刪了，它蠻耗電的」、「我會先刪電量監測APP+1，這種監測類型的APP讀取電量數據，每隔幾分鐘就會背景喚醒紀錄數據，又持續在背景運作，雖然手機有記憶體管理跟省電機制，但同樣使用條件下大概可以多個幾%能用。」