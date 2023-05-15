帶小三去投票「竟遇到正宮」　泰男被妻開槍又狂砍！崩潰求饒

記者吳美依／綜合報導

泰國14日舉行全國大選，北欖府一名婦女前往投票所時，竟目睹老公帶著情婦一起現身投票。她氣得追上去，掏出手槍猛烈開火，又拔出菜刀一陣狂刺，而偷腥丈夫渾身是血，癱軟在馬路上求饒，整個過程都被監視器與路人拍下。

根據監視器畫面，一輛皮卡車高速撞上電線桿，正宮身穿紅色衣服、蹲在後斗，朝車窗猛開數槍，接著把手伸進車內攻擊。此時，情婦趁隙從副駕駛座開門逃逸，偷腥丈夫也從駕駛座開門跌出來，想要用爬的逃離現場，卻被老婆追上狂刺頸部、背部、左手腕和右大腿，全身是血。

此時，路人發現大事不妙，趕緊上前制止。隨後警方及醫護也迅速抵達，把受傷男子送往附近的沙沒巴幹醫院（Samut Prakarn Hospital）救治。

▲男子帶小三去投票時遇到正宮，被妻子當街開槍並刺殺。（圖／翻攝臉書）



根據Thaiger報導，61歲女嫌薩蒙（Samorn）正是63歲傷患的合法妻子，很快就向警方坦承罪行。她表示，丈夫總是在偷吃，與許多女人都有秘密戀情，甚至會賣掉汽車和財產來照顧情婦。她沒有意圖殺害、只是想要傷害老公，目的是讓對方停止玩弄女性，但也不在乎丈夫是否會因此死掉。

根據薩摩說法，夫妻倆於1982年相識並結婚，2019年開始分居，孩子們也都已經成年，但儘管丈夫長年出軌，卻始終不同意離婚。薩摩知道先生會帶情婦去投票，因此想要到現場當面對質，眼見對方拒絕停車，才會爬到皮卡車上，拿出0.38口徑手槍開火。

根據泰國刑法第289條，薩蒙將被指控蓄意殺人罪，若罪名成立，可能被判15至20年監禁，甚至無期徒刑。她也被指控違反槍砲管制相關法律。