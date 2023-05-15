　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠東科大歐洲盃國際發明獎　奪3金3銀3特別獎

▲羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經濟部認定著名國際發明展之一的羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，5月11日在羅馬尼亞著名的雅西文化宮殿一連舉辦3天，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品滿載而歸，共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。

▲羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年榮獲金牌獎的3項作品，第1面金牌是由化妝品應用管理系丁永強教授、機械工程系陳惠俐教授、化妝品應用管理系涂欣惠同學、何瑀翰同學及吳珮鈴職員所共同研發之『一種創新可分解之果皮及羥基磷灰石吸管的製造方法』。這項發明品是由果皮、羥基磷灰石為主製成的創新生物可分解吸管，傳統塑膠吸管對環境造成嚴重的污染，這種新式吸管不僅對環境沒有污染，對於廢棄物減量及再利用有很大貢獻，符合循環經濟精神。這項作品不僅榮獲金牌，也榮獲羅馬尼亞特別獎。

▲羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二面金牌，則是由餐飲管理系蔡若鵬教授、楊順龍教授、彭羿慈同學、張喻涵同學及紀柏勛所共同研發之『可固定液體裝置與控溫的袋子』。這項作品為可固定液體容器的多功能袋子，以解決生活中之問題，在後疫情時代，對於外帶或外送餐飲的日常需求，可提供食品固定之方便性，也可以轉變為育兒或家庭外出時常需要的液體攜帶之器具。這項作品也同時獲得羅馬尼亞特別獎。

▲羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第三面金牌則是由創新商品與創業管理系陳玉崗教授、謝敏玲同學、邱棠莉同學及行銷流通管理系張國賢同學所共同研發之『具有樞轉式牆體的迷宮玩具』。這項作品技術包含一塊底板及複數個旋轉牆體單元，每個牆體均可旋轉及定位，全部的牆體單元可調整組成一個自我設定路徑的迷宮玩具。

▲羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藉由牆體單元的旋轉與定位，可以由使用者自行調整出變化多端的遊戲路徑，設計出從最簡單到更複雜的迷宮走法，可以增加此玩具之挑戰性與趣味性。可當作學童教材，訓練學童「手、眼、心」之反應力及專注力；也可用於銀髮族的玩具及輔具，訓練其手眼協調能力，預防減少老年癡呆症發生之機率。這項創作品也榮獲波蘭特別獎的殊榮。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／起底渣男分局長！　下半身失守慘入冷宮
梓梓率Formosa Sexy啦啦隊現身！「中空炸渾圓雙球」
郝劭文婚禮現場曝光！　「釋小龍當伴郎」
人妻「假出軌」　老公崩潰輕生亡
周休三日若通過　鄉民點出4隱憂：肯定受不了
豆花妹被查有無黑底！　22網紅名人個資看光光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐點送別墅「女主人見她秒淚崩」　外送員默默騎走！兩派吵翻了

遠東科大歐洲盃國際發明獎　奪3金3銀3特別獎

履歷如何做出差異化？打造個人品牌「6E履歷」　讓HR一眼記住你

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運：升官加薪賺到爆

求子5年！婆家怪她「工作太忙」逼離職　尪一驗「0精蟲」鬆口氣

嚇到不敢搭？1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

「3生肖」財運大爆發！ 財神+貴人相助　一路旺到5月底

當貢丸遇上鳳梨！　老字號業者聯名推出「旺摃丸」限量上市　

深夜開車遇「半裸妙齡女」蹲路旁！高人曝身分：快請神明做主

周休三日通過「你真的能接受？」　鄉民點出4隱憂：肯定會受不了

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

吊車尾選手雨中堅持完賽　體育精神全場鼓掌歡呼！

餐點送別墅「女主人見她秒淚崩」　外送員默默騎走！兩派吵翻了

遠東科大歐洲盃國際發明獎　奪3金3銀3特別獎

履歷如何做出差異化？打造個人品牌「6E履歷」　讓HR一眼記住你

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運：升官加薪賺到爆

求子5年！婆家怪她「工作太忙」逼離職　尪一驗「0精蟲」鬆口氣

嚇到不敢搭？1死10傷悲劇後　中捷運量3天銳減2萬人次

「3生肖」財運大爆發！ 財神+貴人相助　一路旺到5月底

當貢丸遇上鳳梨！　老字號業者聯名推出「旺摃丸」限量上市　

深夜開車遇「半裸妙齡女」蹲路旁！高人曝身分：快請神明做主

周休三日通過「你真的能接受？」　鄉民點出4隱憂：肯定會受不了

餐點送別墅「女主人見她秒淚崩」　外送員默默騎走！兩派吵翻了

閨蜜真吐槽！　瑤瑤爆料茵聲超差習慣「不愛洗頭、摳腳」

王祖賢久違出鏡「拍片近況曝」！　56歲臉蛋掀討論…網挺：很美啊

老謝批新光金「市值敬陪末座」　應換人經營！

視覺震撼！台俄混血JKF女郎核彈級半球　古榕榕勾引：看畫面聞到香味

主持《營業中》又手握10支代言！　炎亞綸認了「繳稅近千萬」

板橋警跨轄300公里抓毒　意外破改槍工廠！扣毒咖啡包+槍彈

獨／起底渣男分局長！基層出身升官創紀錄　下半身失守慘入冷宮

中國足壇打假球風暴！南韓外援孫準浩遭公安逮捕「拘留調查」

4月高雄預售成交掛蛋？　內行揪實登空窗期「沒這麼慘」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

「周休三日」提案過了！5700人連署

全台雷雨！　連下3天時間曝

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

「這4所私大」5/31大限將至！專家斷言「除非奇蹟」：難逃停招命運

劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑：超傷人

女友出門配1單品！他驚：胸型一覽無遺

美籍YTR街訪　友人見白衫阿伯驚：超有名

本周運勢！「1生肖」旺到爆

台北人氣小吃徵人　月薪52000元

2波全台變天　「雨更大」時間曝

支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

更多熱門

相關新聞

科大外籍生大鬧計程車！當街拔車牌

科大外籍生大鬧計程車！當街拔車牌

台中市外埔區今日14時許發生一起糾紛，一名27歲某科大越南籍生跟運將疑似因溝通不良，導致目的地錯誤，雙方發生口角，該生竟將計程車上物品丟出砸毀，還拔了計程車後車牌。警方到場後，發現該生飲酒情緒不穩，還一度失控跳進水池，員警使用辣椒水將該生控制，全案將依妨害公務罪嫌送辦。

SOGO母親節精品滿2萬送2千

SOGO母親節精品滿2萬送2千

崑山科大蟬聯遠見USR「生態共好組」楷模獎　

崑山科大蟬聯遠見USR「生態共好組」楷模獎　

全台最大北海道展

全台最大北海道展

亞泥砸百億卡位遠傳4.7％股權　取代日商NTT Docomo

亞泥砸百億卡位遠傳4.7％股權　取代日商NTT Docomo

關鍵字：

遠東科大歐洲盃發明獎

讀者迴響

熱門新聞

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「周休三日」提案過了！5700人連署

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

快訊／小甜甜身心崩潰一度失聯！王少偉急衝她家找人

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面