遠東科大歐洲盃國際發明獎　奪3金3銀3特別獎

▲羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經濟部認定著名國際發明展之一的羅馬尼亞歐洲盃國際發明展，5月11日在羅馬尼亞著名的雅西文化宮殿一連舉辦3天，共有30多個國家超過600餘件發明作品參賽，遠東科技大學選派參賽的6件優秀作品滿載而歸，共獲3金、3銀及3個特別獎，成績亮麗。

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今年榮獲金牌獎的3項作品，第1面金牌是由化妝品應用管理系丁永強教授、機械工程系陳惠俐教授、化妝品應用管理系涂欣惠同學、何瑀翰同學及吳珮鈴職員所共同研發之『一種創新可分解之果皮及羥基磷灰石吸管的製造方法』。這項發明品是由果皮、羥基磷灰石為主製成的創新生物可分解吸管，傳統塑膠吸管對環境造成嚴重的污染，這種新式吸管不僅對環境沒有污染，對於廢棄物減量及再利用有很大貢獻，符合循環經濟精神。這項作品不僅榮獲金牌，也榮獲羅馬尼亞特別獎。

第二面金牌，則是由餐飲管理系蔡若鵬教授、楊順龍教授、彭羿慈同學、張喻涵同學及紀柏勛所共同研發之『可固定液體裝置與控溫的袋子』。這項作品為可固定液體容器的多功能袋子，以解決生活中之問題，在後疫情時代，對於外帶或外送餐飲的日常需求，可提供食品固定之方便性，也可以轉變為育兒或家庭外出時常需要的液體攜帶之器具。這項作品也同時獲得羅馬尼亞特別獎。

第三面金牌則是由創新商品與創業管理系陳玉崗教授、謝敏玲同學、邱棠莉同學及行銷流通管理系張國賢同學所共同研發之『具有樞轉式牆體的迷宮玩具』。這項作品技術包含一塊底板及複數個旋轉牆體單元，每個牆體均可旋轉及定位，全部的牆體單元可調整組成一個自我設定路徑的迷宮玩具。

藉由牆體單元的旋轉與定位，可以由使用者自行調整出變化多端的遊戲路徑，設計出從最簡單到更複雜的迷宮走法，可以增加此玩具之挑戰性與趣味性。可當作學童教材，訓練學童「手、眼、心」之反應力及專注力；也可用於銀髮族的玩具及輔具，訓練其手眼協調能力，預防減少老年癡呆症發生之機率。這項創作品也榮獲波蘭特別獎的殊榮。