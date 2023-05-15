數位部、資安院、警方組成調查小組　16日到誠品查個資外洩原因



▲HISP台灣佇遮計畫副執行秘書楊欣慈（中）揭露今年2月購入《阿共打來怎麼辦》一書後，13日接獲自稱來自誠品書局的回訪市調電話，質疑誠品個資外洩。（圖／台灣基進提供）



記者陳世昌／台北報導



誠品生活疑似有個資外洩事件，數位發展部數位產業署15日表示，為儘速釐清個資外洩情形，16日將邀集法律及資安等領域專家，並會同數位部國家資通安全研究院、資訊工業策進會及警政署組成行政調查小組，共同前往誠品實地調查。



此案是因為HISP台灣佇遮計畫副執行秘書楊欣慈於13日晚間揭露，今年2月購入《阿共打來怎麼辦》一書後，13日接獲自稱來自誠品書局的回訪市調電話，對方口音、用語、內容明顯就是來自中國的統戰，質疑誠品個資外洩，中國假借市調進行認知戰。





▲誠品（資料照片／記者周宸亘攝）

數位部表示，此案件發生後，第一時間要求誠品網路書店(誠品生活公司)15日說明，數位部產業署官員轉述，誠品到數位部時表示，為因應遭駭事件，目前正調查個資外洩事故原因，願意全力配合主管機關調查作業並提供相關佐證資料。



數位部產業署表示，本案將要求業者針對其委外簡訊代發商、廣告託播商、物流端等供應鏈，包括公司內部客服人員通聯記錄等，儘速完成全面性盤查作業，釐清事件原因，倘有違反個人資料保護法相關規定，將依法處置。

