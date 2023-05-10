NCC、數位部分工防堵國際電話與簡訊詐騙來源



▲NCC與數位部已進行分工，防堵可能的國際電話與簡訊詐騙來源。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳世昌／台北報導



為降低民眾遭受電信詐騙機率，NCC與數位部已進行分工，防堵可能的國際電話與簡訊詐騙來源。其中NCC與電信業合作攔阻境外偽冒來話機制已正式運作，目前1天可攔阻約10萬通假冒詐騙電話；數位部規劃、預計年底上線的政府短碼簡訊平台，將透過1組政府專屬短碼發簡訊，攔阻詐騙業者冒充、讓民眾收到簡訊時可清楚辨認來自公部門，簡訊平台上線後會對中央、地方政府有意願者都開放。



針對政府短碼簡訊平台，數位部政務次長李懷仁表示，使用平台的政府單位可自選短碼(數字)為代表，部會如果已有代碼，例如，反詐騙165，衛福部疾病管制署防疫專線1922，教育部防制校園霸凌事件專線1953，都可繼續使用，一旦民眾收到該代號發送的簡訊，就確定是來自政府機關所發送，詐騙業者如果訪冒會被電信業者攔阻。





▲早年層出不窮的「金光黨」詐騙，隨著科技進步，以不同形態出現在社會上（示意圖／取自免費圖庫／pexels）



李懷仁形容，早年層出不窮的「金光黨」詐騙，隨著科技進步，以不同形態出現在社會上，政府致力去做讓民眾被騙的機率降到最低。

針對防堵國際詐騙電話，NCC表示希望以過濾技術，阻擋顯示為偽冒電話的來話，讓民眾接不到，同時不會影響到民眾出國旅遊，以及一般商務電話往來。官員指出，目前攔阻+886境外偽冒來話機制已正式運作，根據NCC了解，由5大電信業者、固網業者協助進行，1天約攔阻高達10萬通假冒國際電話的詐騙電話。

NCC官員透露，目前在規劃國際電話語音警示機制，民眾接聽顯示「+886」的電話時，會先聽到警示語音提醒是來自國際境外的可疑電話，該關機制預計今年10月上線。