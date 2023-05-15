12星座本周運勢出爐！金牛職場成天選之人　這類人愛情事業兩得意

▲塔羅牌老師艾菲爾分析12星座，本周會面對的一些挑戰。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

在生活或工作上，大家都希望能事事順利。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文說，本周的12星座會面對一些挑戰，也帶來了機會，白羊可透過冥想、瑜伽穩定思緒，獅子要謹慎點，可能會出現法律糾紛。

艾菲爾分析15到21日的星座運勢，月亮進入白羊座，會帶來行動和創造力，在追夢的道路上會更有自信；木星進入金牛座，會帶來財富和能量；水星和土星的六分相，會讓實踐能力變更強，也可以同時參考太陽與上升星座。

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白羊座：

在這一周中，對於白羊座來說是一個具有挑戰和機遇並存的時期。在財務上需要謹慎行事，會因為處理資產而多次與銀行和金融機構打交道。同時也要關注家庭關係和家居環境的變化，例如家中水電瓦斯管線老舊，有可能在最近汰舊換新。觀察自己內心情緒、探索自我和學習成長是這段時間的重點。這是一個了解自己內在需求、面對過去陰影的重要時期。通過與家人和親密關係的交流，理解彼此的需要，有助於加強家庭關係。

與此同時，你也感受到對住宅環境的改善的動力，可以利用這段時間進行家居裝修或美化。在完成自我探索的過程中，你發現安靜的力量，對身心都有很棒的幫助。建議通過冥想、瑜伽或靜坐平衡內在的情緒和思緒。

金牛座：

在這一周中，將是2023年最重要的一周星像變化，尤其是在生涯規劃和職場轉變，會有一個重要的事件發生。因為在5月20日這一天，流年木星要從白羊座進入到金牛座的天空，流年木星在金牛座將持續到年底，這對過去一段時間承受許多壓力的金牛座來說，無疑是一個好消息，也是生命的一到暖流。木星進入金牛座對你的啟示是，通過努力將實現所有的工作願望和人生目標。

本周請你把握各種溝通和學習機會，這將有助於你在職場中表現出色。需要積極主動地與他人交流和合作，可以為你創造成功的條件。當天時、地利、人和條件都具備了，你將接棒白羊座成為2023年的天選之人。

雙子座：

在這一周中，雙子座需要鼓起勇氣面對最近的時運不濟，當好運遲到的時候，請雙子座加強與自己的內在世界對話，這樣可以強化你的意志力，不會被艱困的環境擊倒。告訴你一個確定信念的方法，就是在睡前進行冥想，當你的身體、心靈越平靜，你就越能平衡自己的情緒。

最近會積極處理自己的資產與債務，你希望所有的欠債和貸款在未來一年內可以有一個圓滿的解決。最近無心發展新戀情，因為你還沒有從一個失戀或舊感情的情緒中走出來，面對失婚或失戀的情緒，你需要好好一段時間療傷。最近健康運偏弱，可能會經常得進出醫院或藥局。

巨蟹座：

在這一周中，受到吉星相位的影響，你對自我發展有極高的期望。面對眼前的困難與壓力，反而激發妳積極向上鬥志。在自信與能量爆棚的時候，本周適合設定下半年的年度目標並即刻啟動，為自己2023整年的成功打下堅實基礎。本周如果有面試或升遷機會釋出，你應該主動爭取。不要吝嗇展現自己的才華和熱情，只有主動、樂觀的人，可以脫穎而出。

最近AI人工智能的應用，在各行業都掀起創新浪潮，對此，你展現高度興趣和求得新技能的渴望，樂於深入研究，這種積極態度，有助於強化你的競爭力。本周的愛情機會，是一個亮點，所謂女為悅己者容，你開始愛上打扮自己，讓自己展現魅力自信。

獅子座：

在這一周中，受到流年木星高居獅子座天頂這個位置，自信的獅子座可以感受到流年行運所帶來的積極能量和機遇。最近對你來說最開運的事情就是不斷的追求新知識和累積生活經驗，激發潛力。此刻，你是十二星座當中最接近成功的幸運兒。

從下半年開始，你在職場方面會經歷各種變化和突破。你將表現出更強的領導才能和創造力，但也可能在下半年離職或另外尋找新的事業舞台。在一切看似順境的發展中，仍然有需要注意的小隱憂，需要提前預防。在下半年各種人際關係與事業合作，請你謹慎一點，可能會出現法律方面的糾紛。如果此刻正在鬧分手或是吵架、冷戰的夫妻與情侶，彼此的感情前途堪憂。

處女座：

在這一周中，面對即將開始的下半年，適合拓寬知識領域、追求新的學習機會，進一步提升自己的能力和見識。不要畏懼生活中的挑戰，因為你有能力、實力戰勝一切考驗。在職場環境中，從下半年開始，你會遇到各種積極能量和不可思議的機遇。例如擔任主管職，或是升官，或是出國深造。

本周你適合積極參與各種合作項目、發展職業人脈，並爭取出國、差旅、海外遠行的機會。本周需要注意的是情感方面的亂流。一昧的委屈退讓，並沒有辦法為你贏得尊重，你應該要做的事情是，對等、坦誠的溝通，這樣有利於增進彼此的理解和信任。如果雙方溝通之後，沒有共識，選擇放手、離開，也是一種成長與成熟。

天秤座：

在這一周中，對天秤座來說是一個積極發展的時期，在自我發展、事業發展和財運方面都有機會取得一些變化和進步。主要是因為這一周你的守護星位居天頂，這種自信魅力和由內而外的美麗，對你下半年的人生，有非常好的助益，你所有想要遇到的貴人、渴望相遇的情人和金主，都有可能在這個月見面。

最近你也會積極跟銀行、金融機構聯繫互動，去處理你的財務、債務和資產。在人際關係的互動上，想要讓自己在事業上有所表現，除了相信自己的能力之外，還需要善於與他人合作，協調雙方可以獲利的條件，全力以赴，你將能夠在各個領域取得積極的結果。

天蠍座：

在這一周中，對於天蠍座來說將是一個充滿機遇和挑戰的時期。你的機會來自於各種合作關係的把握，以及出差、旅行和海外留學規劃，如果最近正在為上述事情忙碌，將會改變你未來人生，而且會有精彩的際遇發生。

本周你的挑戰來自於你與家庭關係的互動和如何在壓力、挑戰下維繫你的愛情。建議你，相信自己的能力和直覺，勇敢面對變化，採取積極的行動來實現自己的目標，不要執著在負面情緒和煩惱中。只要保持正面積極態度，用樂觀心情回應這個世界，相信你的人生發展、事業發展、財運和愛情婚姻方面，都會取得令人滿意的結果。

射手座：

在這一周中，你把所有的能量都集中在家庭、感情和健康方面，由於要關注的事情比較多，讓你最近體力有點透支，每天都有一點睡眠不足的狀況。關於家庭這個領域，除了關注父母情緒和健康之外，最近家中如果有裝潢、整修或是添購家具，你也必須親力親為。

愛情的部分，則是，你感覺到彼此的戀愛關係有一點降溫，目前還找不到更好的解決辦法只能再觀察看看，看看雙方是否還有戀愛的熱情。至於健康部分，你發現自己必須改變生活作息，重拾過去熱愛的運動和健身習慣，才可以讓你保持活力與體力。最近會因為想要積極理財而跟銀行理財或是保險業務員，有所接觸。

魔羯座：

在這一周中，要小心會有犯小人的問題，尤其你跟同社區的鄰居、管理員、或是幫你快遞、送餐的外送員之間，可以會因為彼此溝通不良產生誤會。建議你，這一周在與人溝通相處的時候，要注意各種環節，同時保持好你的表情管理，免得被別人誤會你在生氣或是討厭對方。

最近的愛情發展，也是風波不斷，有時候你單純的想要照顧對方，或是好好的愛對方，可是卻被對方欲拒還迎的態度搞得有點不知所措。不知道該不該繼續付出感情。但你通常是捨不得感情和回憶的一方，注定成為一個在愛情中癡心、受傷的人。

水瓶座：

在這一周中，無論你是在職中，或是離職待業中，或是正在找工作的社會新鮮人，最近你是真正開始感受到金錢與經濟方面的壓力。一方面是沒有工作、沒有收入帶來的恐慌，另一方面是感受到大環境經濟復甦的不理想，讓你覺得現在的生活水品，並不足以應付未來的經濟環境變化。如果有銀行負債或是正在每個月還房貸的朋友，內心一定是非常焦慮的，甚至動了想要搬家，買大還小，把壓在房子上多餘的資金釋放出來，承擔每個月的生活支出。雖然經濟環境充滿諸多考驗，但你還是願意積極的面對與解決問題，你不想當一個成為家人負擔的米蟲。

雙魚座：

在這一周中，是一個不斷自我剖析，與自己對話，並從內心尋找答案的時候，無論你目前遭遇怎樣的問題，你都傾向用理性的方式，尋找出你與這個問題之間的關聯性與因果關係。只有真正解開各種宿命因緣之後，你才能或願意接受上天為你安排的命運與考驗，否則你會一職困擾在某一個癥結點上面，開始鑽牛角尖，讓自己整天都呈現不開心的樣貌。

最近如果與到一個願意在挫折中陪伴你、鼓勵你並且關心的人，不管對方是同性還異性，對方當將是你一輩子的好朋友。如果覺得對當前的人生狀態不滿，或許你可以接觸宗教或是去學習一個技能，開始展開某一項新知識的學習，這對你的未來都是有正面意義的。

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