　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫分居23年「她幫買早餐」　妻靠5句話休夫再討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）不滿丈夫阿興（化名）藉口工作地點遙遠，分居長達23年，還搞外遇，和小三互傳「沒吸吸就死定了」、「要照鳥鳥給妳看嗎」等露骨對話，對方甚至會幫忙買早餐，讓她大受打擊，因而決定向法院訴請離婚，並要求分配夫妻剩餘財產，同時請求50萬元精神慰撫金，最終不僅成功離婚，還能拿到105萬4490元。

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲小鳳抓包有「第三人」會幫丈夫買愛心早餐。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關。）

小鳳在判決書中提到，婚後和阿興育有2名子女，對方在1998年間藉口工作地點遙遠，自行離家居住，雙方分居長達23年以上，就連小兒子出生，丈夫也沒有回來抱過小孩，2名孩子全靠她獨力拉拔長大，如今孩子們都長大了並擁有各自的事業，她也不想再繼續維持這樣的婚姻關係，因此決定訴請離婚，並行使夫妻剩餘財產分配請求權。

此外，小鳳接著表示，她在2022年初發現丈夫外遇，丈夫還與小三互傳「就想抱抱，等你」、「沒吸吸就死定了」、「睡覺了，來抱抱（女方回覆：買早餐過去喔）」、「剪髮洗澡完，再來幹一砲吧」、「要照鳥鳥給妳看嗎」等訊息，讓她大受打擊，所以決定加碼求償50萬元。

面對妻子的指控，阿興經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。台南地院法官認為，小鳳與阿興分居超過23年的事情，有雙方兒子出庭作證，加上對話紀錄翻拍照片等鐵證，可見阿興出軌屬實。

法官表示，小鳳和阿興並無以契約訂立夫妻財產制，應以法定財產制作為雙方的夫妻財產制，小鳳婚後剩餘財產包括汽車1輛、投資2筆，財產總額為4710元；阿興則有3筆投資（9750元）、存款160萬3939元，雙方剩餘財產差額為160萬8979元，女方得請求的金額為80萬4490元（小數點以四捨五入計算）。

最終，法官不僅判准兩人離婚，阿興還得支付小鳳80萬4490元以及精神慰撫金25萬元，總計105萬4490元，全案仍可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
女歌手「8天後要上台」陳屍家中　韓媒證實死者身分
獨／楊繡惠親揭「姓白白的人」是誰
全台首家「周休三日」企業！　離職員工卻抱怨
空軍下士執勤遭輾斃　服役前是散打好手
快訊／不再全年24小時！　一蘭拉麵調整營業時間
快訊／「週休3日」破5000人連署！　副院長回應了
快訊／分局長拔官！　宿舍變砲房爽戰小三
阿銘放大絕！合體韓國瑜、探望柯媽　黃暐瀚驚：與4年前判若兩人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄰女電動車擋出入忍很久了　高雄男酒後怒砸下場慘

空軍下士遭電源車輾斃　第一聯隊哀痛：全力配合調查

騎士酒駕猛撞路邊賓士！送醫搶救亡…23歲男「違停」過失致死移送

垃圾車「拚一把」想硬闖平交道…慘遭柵欄敲頭！桃園警說話了

大圳夜釣「涵洞突傳咳嗽聲」　台東男「為一隻拖鞋」險沒命

鳩佔鵲巢！假房東換鎖出租透天厝　真屋主白付水電費到場傻眼

詐領助理費17萬　新竹市前議員顏政德遭判刑4年4月定讞

槍砲犯應訊完要回家　車上又搜出改造手槍！隔天再送地檢署

「我從軍我驕傲」！空軍下士執勤遭輾斃　服役前是散打好手

人夫分居23年「她幫買早餐」　妻靠5句話休夫再討百萬

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

兒騙母幫買2包菸3800！　「盒內藏毒」謊稱順便還錢

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

鄰女電動車擋出入忍很久了　高雄男酒後怒砸下場慘

空軍下士遭電源車輾斃　第一聯隊哀痛：全力配合調查

騎士酒駕猛撞路邊賓士！送醫搶救亡…23歲男「違停」過失致死移送

垃圾車「拚一把」想硬闖平交道…慘遭柵欄敲頭！桃園警說話了

大圳夜釣「涵洞突傳咳嗽聲」　台東男「為一隻拖鞋」險沒命

鳩佔鵲巢！假房東換鎖出租透天厝　真屋主白付水電費到場傻眼

詐領助理費17萬　新竹市前議員顏政德遭判刑4年4月定讞

槍砲犯應訊完要回家　車上又搜出改造手槍！隔天再送地檢署

「我從軍我驕傲」！空軍下士執勤遭輾斃　服役前是散打好手

人夫分居23年「她幫買早餐」　妻靠5句話休夫再討百萬

俄4軍機墜毀烏邊境附近　瓦格納首腦：恐是俄軍自家部隊擊落

泰國在野黨大勝！新政府「加強經濟復甦」　觀光、零售業者成贏家

男約吃飯要求AA制！妹子氣炸封鎖了　全場一看秒懂：這叫騙錢

台灣國際熱氣球嘉年華來了　繫留體驗5／24、31中午12點開賣

抽油煙機清出「1大4小」貓頭鷹　動保處架巢箱助領角鴞育雛鳥

美國會報告促制裁29港國安法官　兩辦一署譴責美破壞港司法

鄰女電動車擋出入忍很久了　高雄男酒後怒砸下場慘

專屬於台東　減廢生活節520登場

東區超商最激戰區1間敗陣　房仲曝：新租客秒接

空軍下士遭電源車輾斃　第一聯隊哀痛：全力配合調查

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

社會熱門新聞

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

女兒穿內褲躺車上！父怒告男友性侵兩度敗訴

快訊／2法官暗助被告　遭免除法官職務

分局長抓包同事出軌！自己也外遇　縣警局回應了

貼文「遭割喉縫27針」女大生認造假

宿舍變砲房！竹東分局長春節爽戰小三　記過拔官

工地領班竊500萬高價銅排賤賣

一句「看O小」引爆21人大亂鬥！菸酒行被砸店

即／新北大橋1女墜落送醫不治　欄杆上有鞋印

他走斑馬線險遭保時捷撞　16秒影片曝

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵4公里

幻聽兒啞鈴砸死撒旦父　起訴建請法院安置

更多熱門

相關新聞

伴屍吃麥當勞等前夫回家　她預謀閹殺失敗原因曝

伴屍吃麥當勞等前夫回家　她預謀閹殺失敗原因曝

高雄15年前發生一起駭人聽聞的雙屍命案，楊姓女子離婚後，為搶回3歲的女兒，夥同廖姓男友侵入前夫家，狠心殺害前公婆。兩人犯案後，還冷血拿著偷來的錢買麥當勞在客廳享用，等待潘姓前夫返家再殺他。

同事爆婚外情！人妻「裝臭臉試探」　尪竟嚇到全招

同事爆婚外情！人妻「裝臭臉試探」　尪竟嚇到全招

生活大管家為單親媽出動先關懷

生活大管家為單親媽出動先關懷

芬蘭女總理宣布離婚！　剛輸大選又掰了19年丈夫

芬蘭女總理宣布離婚！　剛輸大選又掰了19年丈夫

離婚爭產殺前妻　判15年半定讞

離婚爭產殺前妻　判15年半定讞

關鍵字：

台南地院離婚

讀者迴響

熱門新聞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

「周休三日」提案過了！5700人連署

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

全台雷雨！　連下3天時間曝

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

去泰國見1畫面驚呆！老謝：在台北沒看過

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面