人夫分居23年「她幫買早餐」　妻靠5句話休夫再討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）不滿丈夫阿興（化名）藉口工作地點遙遠，分居長達23年，還搞外遇，和小三互傳「沒吸吸就死定了」、「要照鳥鳥給妳看嗎」等露骨對話，對方甚至會幫忙買早餐，讓她大受打擊，因而決定向法院訴請離婚，並要求分配夫妻剩餘財產，同時請求50萬元精神慰撫金，最終不僅成功離婚，還能拿到105萬4490元。

▲小鳳抓包有「第三人」會幫丈夫買愛心早餐。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關。）

小鳳在判決書中提到，婚後和阿興育有2名子女，對方在1998年間藉口工作地點遙遠，自行離家居住，雙方分居長達23年以上，就連小兒子出生，丈夫也沒有回來抱過小孩，2名孩子全靠她獨力拉拔長大，如今孩子們都長大了並擁有各自的事業，她也不想再繼續維持這樣的婚姻關係，因此決定訴請離婚，並行使夫妻剩餘財產分配請求權。

此外，小鳳接著表示，她在2022年初發現丈夫外遇，丈夫還與小三互傳「就想抱抱，等你」、「沒吸吸就死定了」、「睡覺了，來抱抱（女方回覆：買早餐過去喔）」、「剪髮洗澡完，再來幹一砲吧」、「要照鳥鳥給妳看嗎」等訊息，讓她大受打擊，所以決定加碼求償50萬元。

面對妻子的指控，阿興經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。台南地院法官認為，小鳳與阿興分居超過23年的事情，有雙方兒子出庭作證，加上對話紀錄翻拍照片等鐵證，可見阿興出軌屬實。

法官表示，小鳳和阿興並無以契約訂立夫妻財產制，應以法定財產制作為雙方的夫妻財產制，小鳳婚後剩餘財產包括汽車1輛、投資2筆，財產總額為4710元；阿興則有3筆投資（9750元）、存款160萬3939元，雙方剩餘財產差額為160萬8979元，女方得請求的金額為80萬4490元（小數點以四捨五入計算）。

最終，法官不僅判准兩人離婚，阿興還得支付小鳳80萬4490元以及精神慰撫金25萬元，總計105萬4490元，全案仍可上訴。