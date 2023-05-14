媽媽外送員睡著自撞噴飛！後座小孩受傷卻沒哭　醫嘆：一夜長大

▲外送員示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

醫師杜承哲分享曾目睹一名媽媽外送員騎車載小孩，結果對方騎到睡著出車禍，「但是我印象一直很深刻的，是那位小朋友。」他提到，小孩身上大片擦傷，卻沒哭沒任何反應，「如果是十年前的我，一定不理解為什麼。現在的我知道，這孩子早就在這個家庭裡一夜長大。」

杜承哲在臉書說，大概1、2年前，他在假日騎車載妻子要去東海夜市約會，就看到慢車道上有一台外送機車，是一位媽媽騎乘，兩手都穿著防曬袖套，外送的背包是後座的孩子背著的，看上去應該是國小低年級。

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杜承哲表示，他記得很清楚的原因，是因為該媽媽在慢車道上一路歪歪扭扭，妻子才剛提醒「要小心這一台！」對方就擦撞分隔島，整台車和兩個人都噴飛出去。

杜承哲指出，除了他之外，另外三台機車的人都急忙停到一旁去，趕快下車幫忙，大家分工合作，有人把機車牽走，有人叫119，妻子去照看孩子，「我看現場兩位都意識清楚，肢體活動正常，也沒有急性大量出血的傷口，放心下來。」

「但是我印象一直很深刻的，是那位小朋友。」杜承哲回憶，小朋友被扶到人行道上之後，抱著膝蓋坐著，旁邊放著外送背包，「在媽媽一直忙著對所有人致謝、致歉、表示自己太累了不慎睡著的時候…孩子沒有哭也沒有任何的反應，臉上甚至沒有難過、痛苦的表情，雖然臉上和手腳的擦傷很大片，一定很痛。」

杜承哲指出，「如果是十年前的我，一定不理解為什麼。現在的我知道，這孩子早就在這個家庭裡一夜長大，他應該好幾年前就被迫接受，『我的哭鬧不會換來任何東西』這件事了。孩子在等待，等待一切的苦難過去，也就是，等待他自己長大。」

杜承哲表示，媽媽騎到睡著的過勞應該是來自打兩三份工，再自己照料孩子；父親角色的失蹤也不見得是離婚、賭博或不告而別，也可能是疾病或過世，「也許我們都過得太幸福，太少看到像這樣『完全放棄』的孩子。」

杜承哲說，孩子知道自己沒有選擇，媽媽可能也沒有選擇，但很多人是有選擇的；母親節他會回家抱抱媽媽，跟她說「母親節快樂、我愛你」，「我有選擇，所以我很感謝。」