　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽外送員睡著自撞噴飛！後座小孩受傷卻沒哭　醫嘆：一夜長大

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲外送員示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

醫師杜承哲分享曾目睹一名媽媽外送員騎車載小孩，結果對方騎到睡著出車禍，「但是我印象一直很深刻的，是那位小朋友。」他提到，小孩身上大片擦傷，卻沒哭沒任何反應，「如果是十年前的我，一定不理解為什麼。現在的我知道，這孩子早就在這個家庭裡一夜長大。」

杜承哲在臉書說，大概1、2年前，他在假日騎車載妻子要去東海夜市約會，就看到慢車道上有一台外送機車，是一位媽媽騎乘，兩手都穿著防曬袖套，外送的背包是後座的孩子背著的，看上去應該是國小低年級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜承哲表示，他記得很清楚的原因，是因為該媽媽在慢車道上一路歪歪扭扭，妻子才剛提醒「要小心這一台！」對方就擦撞分隔島，整台車和兩個人都噴飛出去。

杜承哲指出，除了他之外，另外三台機車的人都急忙停到一旁去，趕快下車幫忙，大家分工合作，有人把機車牽走，有人叫119，妻子去照看孩子，「我看現場兩位都意識清楚，肢體活動正常，也沒有急性大量出血的傷口，放心下來。」

「但是我印象一直很深刻的，是那位小朋友。」杜承哲回憶，小朋友被扶到人行道上之後，抱著膝蓋坐著，旁邊放著外送背包，「在媽媽一直忙著對所有人致謝、致歉、表示自己太累了不慎睡著的時候…孩子沒有哭也沒有任何的反應，臉上甚至沒有難過、痛苦的表情，雖然臉上和手腳的擦傷很大片，一定很痛。」

杜承哲指出，「如果是十年前的我，一定不理解為什麼。現在的我知道，這孩子早就在這個家庭裡一夜長大，他應該好幾年前就被迫接受，『我的哭鬧不會換來任何東西』這件事了。孩子在等待，等待一切的苦難過去，也就是，等待他自己長大。」

杜承哲表示，媽媽騎到睡著的過勞應該是來自打兩三份工，再自己照料孩子；父親角色的失蹤也不見得是離婚、賭博或不告而別，也可能是疾病或過世，「也許我們都過得太幸福，太少看到像這樣『完全放棄』的孩子。」

杜承哲說，孩子知道自己沒有選擇，媽媽可能也沒有選擇，但很多人是有選擇的；母親節他會回家抱抱媽媽，跟她說「母親節快樂、我愛你」，「我有選擇，所以我很感謝。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼
陳致中身家破億　擁38張台積電、現金存款破2800萬
「挖呀挖正妹老師」拿掉濾鏡曝光！　鵝蛋臉變國字臉
獨／「口罩男」證實11年婚變！　和正妹妻協議離婚中
白冰冰爆女星大遲到　「怒飆綜藝大哥五字經」真實身分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人品爆發！　4星座要中大獎了

母女當媽竟都靠「同一個男人」　母親節前抱娃說謝謝

媽媽外送員睡著自撞噴飛！後座小孩受傷卻沒哭　醫嘆：一夜長大

報稅驚覺小孩變阿伯扶養　人妻質問媽卻遭冷回1句話

烏來中小學以原住民食材入菜　獲「學校午餐大賽優等」

婆婆母親節要媳婦包紅包　打開看氣炸了

超像女友的矽膠娃娃「自己轉頭」　命理師：被附身了

媽媽「生產前後」願望大不同　萬人按讚

母親節全台有雨　下波變天時間曝

管過消失的碼頭穀倉！基隆西岸靈魂人物　隱藏秘境村莊充滿故事

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

小甜甜承認說謊！「狗狗是我弄傷的」　發長文道歉：會正視身心靈狀況

人品爆發！　4星座要中大獎了

母女當媽竟都靠「同一個男人」　母親節前抱娃說謝謝

媽媽外送員睡著自撞噴飛！後座小孩受傷卻沒哭　醫嘆：一夜長大

報稅驚覺小孩變阿伯扶養　人妻質問媽卻遭冷回1句話

烏來中小學以原住民食材入菜　獲「學校午餐大賽優等」

婆婆母親節要媳婦包紅包　打開看氣炸了

超像女友的矽膠娃娃「自己轉頭」　命理師：被附身了

媽媽「生產前後」願望大不同　萬人按讚

母親節全台有雨　下波變天時間曝

管過消失的碼頭穀倉！基隆西岸靈魂人物　隱藏秘境村莊充滿故事

林依晨被瞎傳婚變首發文！　「燦笑現身小巨蛋」淡妝黑色系穿搭超美

人品爆發！　4星座要中大獎了

被打者耍？紅襪終結者違反2次投球計時：我的疏失

機車「免兩段式左轉」　北市：已開放78處3車道路口

桃園身心障礙嘉年華5大主題活動千人參加　推動運動平權

許維恩突宮縮痛到冒汗！　王家梁在家燒「鼠尾草」她傻眼：孕婦不能聞

汛期來臨林道易落石坍方　南投林管處加強巡檢並籲注意通行安全

空手道東亞錦標賽南投選手獲6金3銀　許淑華允打造更佳訓練環境

母女當媽竟都靠「同一個男人」　母親節前抱娃說謝謝

5／15兒童安全日　南投衛生局提醒14項居家環境安全檢測

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

男友上小號太久　她衝廁所「見1幕」愣了

百貨公司1樓沒廁所？　業者曝真相

母親節全台有雨　下波變天時間曝

北車廁所警鈴響10分鐘！不見車站人員　台鐵：明增連線通報功能

飛日本注意！桃機「明起連10天」加強安檢　籲提早2.5小時報到

館長遭控抄襲《薩爾達傳說》鞠躬道歉：只是致敬

矽膠娃娃「自己轉頭」　命理師：被附身了

最美人妻開箱2萬元月子中心　曝選擇關鍵

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

婆婆母親節要媳婦包紅包　打開看氣炸了

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

18歲處女聲帶「長滿菜花」　醫曝原因

更多熱門

相關新聞

跨國企業壓榨外送員訂法仍未幫保險

跨國企業壓榨外送員訂法仍未幫保險

外送員人身保險何時能落實？台南市議會國民黨團高舉『依法行政』手板怒批勞工局，提案訂定『外送平台業者管理自治條例』，業者違法不幫外送員保險就開罰，誰知市府至今只開出4張罰單每張罰3萬元。

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

「藍道」極密訊息遭破解！葉育忻收押關鍵

「藍道」極密訊息遭破解！葉育忻收押關鍵

外送員忙接單午餐留放超商卻被人偷走

外送員忙接單午餐留放超商卻被人偷走

汐止住戶負評逼送上樓　外送員們怒了

汐止住戶負評逼送上樓　外送員們怒了

關鍵字：

外送員杜承哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王思佳驗包結果出爐！

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

快訊／王思佳直播哭到說不出話

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

面試一半突倒閉！OPPO旗下哲庫科技解散

「挖呀挖正妹老師」爆紅醜聞纏身　首發5點澄清

跟小甜甜緣盡！謝忻「刪光共同群組」

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

韓30歲女星自宅身亡　現場發現遺書

愛到骨子裡也能瞬間分手三大星座

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面