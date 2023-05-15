鋼彈迷快看！超商獨家開賣「鋼彈聯名電池組」　還有雨傘、工具箱

▲7-11將在5/17起獨家開放預購「鋼彈聯名系列電池組」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

鋼彈迷快看過來！就有超商將於5/17起獨家開放預購「鋼彈聯名系列電池組」，還可搭配鋼彈雨傘、工具箱等，粉絲一定要收藏；另外，皮克斯粉絲也有福了，超商即日起還有皮克斯限量周邊集點送活動，像是三眼怪拍拍燈、口袋行動電源等。

7-11獨家開放預購「鋼彈聯名系列電池組」，5/17上午11點起至5/23止（5/30起取貨），可至7-11門市透過EDM預購條碼或IBON預購，品項有各式國際牌電池組合，搭配鋼彈雨傘、鋼彈提袋組、鋼彈野餐墊、鋼彈工具箱等，價格為399～1199元，鋼彈迷絕對不能錯過。

▲本次還有鋼彈雨傘、工具箱、提袋組等周邊。



另外，7-11即日起至6/11止還有「PIXAR皮克斯開心工作精品集點送」，粉絲一定要收台灣限定「皮字母公仔7件套組」或「皮克斯字母公仔單入」；「口袋行動電源」即插即用，可雙機充電；「三眼怪炫彩拍拍燈」軟Q手感超療癒，輕拍即亮。

▲7-11獨家推出一系列皮克斯限量周邊。（圖／記者周姈姈攝）

「口袋印表機」有三眼怪、熊抱哥款，機身輕巧好攜帶，熱感列印無需墨水（黑白）；「歡唱麥克風」不僅可雙人連線合唱，還能當藍牙音箱以及具有3種變音模式；「藍牙音箱」採用LED炫彩呼吸燈，360度環繞音樂；「旋轉音樂鈴」有三眼怪太空款、胡迪留聲機款；「三眼怪星球盆器S號／火箭盆器M號」可置放或吊掛；「三眼怪火箭木製夜燈」可替換LED燈盤，電源線按鈕開關設計。

▲最新「草莓奶蓋生乳捲」限時搶吃。（圖／亞尼克提供）

亞尼克全新「草莓奶蓋生乳捲」開吃了，特意選用人氣經典泡芙蛋糕體，並使用梔子花萃取色粉染上粉色外型，搭配切達起司融入北海道奶霜的起司奶霜，再放進草莓奶霜、草莓果餡，打造微鹹微酸甜的口感，還帶有起司奶香，每一口都超滿足，即日起至5月底限時開賣。