超商限定開吃！最新「嫩雞鮮蔬貝果」　還加了塔塔醬、蜂蜜芥末醬

▲7-11與晶華酒店合作開發全新「嫩雞鮮蔬貝果」，即日起於大台北地區限定販售，5/15起全台門市都吃得到。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就想吃清爽的輕食，就有超商開賣全新「嫩雞鮮蔬貝果」，獨特嚼勁貝果搭配在地雞胸肉、美生菜，再加上特調蜂蜜芥末醬與塔塔醬，口感清爽又滿足；另外，即日起至5/14止，超商還有美式、拿鐵等買1送1優惠，買咖啡配貝果超享受。

7-11這次與晶華酒店合作開發全新「嫩雞鮮蔬貝果」，嚴選扎實有嚼勁的Q彈貝果搭配美生菜和雞胸肉，加上由晶華主廚團隊監製的塔塔醬酸甜蜂蜜芥末醬，讓口感變得豐富又有層次，美味不遜貝果專門店，即日起於大台北地區限定販售，5/15起全台門市都吃得到。

▲7-11門市今（12）日起推出「3大咖啡飲品買1送1」，且杯套還全面換上母親節新設計。

吃貝果配咖啡更幸福！7-11門市推出「3大咖啡飲品買1送1」優惠，今（12）日起至5/14止，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾通通可享「同品項買1送1」，且CITY CAFE杯套還全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對媽媽的愛。

▲最新3款愛文芒果手搖杯來了。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

發發「芒果假期系列」一共網羅3款芒果限定飲品，首推重磅回歸的「發發好芒優格」，是選用愛文芒果結合清爽優格，還吃得到芒果丁，酸甜口感超消暑，再來是這杯「楊枝甘露優格」，層層堆疊葡萄柚寒天凍、新鮮愛文芒果、奶香優格及厚椰奶，最後再加入芒果丁，打造豐富滋味。

最後的「芒芒高山青」則選用帶有青草香的高山青茶作為基底，搭配芒果果露、滿滿芒果丁，每一口都能喝到茶香結合果香，清涼又解渴，即日起於全門市正式上市。

▲3款芒果飲品通通吸得到芒果丁。