只有台灣吃得到！「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」來了　超商限量開賣

▲7-11與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，今（3）日起開放7-11門市預購。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

愛吃GODIVA的你絕對不能錯過！就有超商自今（3）日起開賣「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，每日手工製作，全台限量販售15萬杯，每杯都能享用超濃巧克力風味，吃得到巧克力慕斯與巧克力蛋糕完美融合，口感非常有層次，趕快衝超商預購了。

7-11與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，由GODIVA全球巧克力大師Sebastien Bauer監製，自比利時進口獨家配方的經典巧克力原料，每日手工製作，限量販售15萬杯，即日起開放全台7-11門市預購，預購日最快2天可取貨，售完為止。

▲「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」還以酥脆巧克力餅乾、GODIVA特製logo巧克力片作為點綴，口感十分豐富。



「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」以不同比例的巧克力調和苦甜、具多重巧克力層次，慕斯蛋糕堆疊出層層疊疊的巧克力口感，上層濃郁巧克力慕斯和細緻巧克力蛋糕完美融合，口感绵密、柔滑，搭配酥脆的巧克力餅乾，頂部再以巧克力球增添口感層次，最後放上GODIVA特製logo巧克力片作為點綴，一次滿足多種巧克力口味的享受。

▲統一布丁泡芙重磅回歸。（圖／beard papa’s提供，下同）

「beard papa’s X 統一布丁」的「布丁泡芙」回來了，把從小吃到大的經典統一布丁結合卡士達餡，塞進酥軟泡芙當中，大口咬下口感滑嫩又帶有焦糖香，超級滿足，且除了經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini等餅皮開放任意搭配。

▲這次還有全新塩焦糖耶克泡芙可以搭配布丁餡。

這次更加碼推出全新「塩焦糖耶克泡芙」，是使用招牌日式泡芙淋上帶有焦糖香的牛奶巧克力，接著灑上海塩焦糖丁，無論搭配人氣香草餡或5月限定布丁餡，通通沒問題，即日起限時1個月上市或售完為止。