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只有超商吃得到！獨家「融心雪餅」2款口味　咬下爆滿滿冰淇淋

▲▼7-11獨家開賣「蜷尾家X阿奇儂融心雪餅」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「蜷尾家X阿奇儂融心雪餅」，這次有2款口味。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

天氣熱就要吃冰！就有超商獨家開賣「融心雪餅」，口味為黃檸檬起司與鳳梨鐵觀音，又薄又脆的餅乾包裹著滿滿的冰淇淋，一口咬下就能嚐到超豐富口感，且即日起還可享任2件8折、5件75折優惠，絕對要把握便宜嚐鮮。

7-11獨家販售「蜷尾家X阿奇儂」聯名首創融心雪餅，這次有黃檸檬起司與鳳梨鐵觀音2款口味，不僅可以吃到3重層次口感，還能享受滿滿冰淇淋在嘴中化開的療癒感，且還可搭配優惠，即日起至5/16止可享任2件8折、5件75折。

▲▼7-11獨家開賣「蜷尾家X阿奇儂融心雪餅」。（圖／記者周姈姈攝）

▲薄餅搭配滿滿冰淇淋，口感非常豐富。

▲▼7-11母親節咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11門市將於5/12起推出「3大咖啡飲品買1送1」，且杯套還全面換上母親節新設計。（圖／7-11提供）

吃冰配咖啡更過癮！7-11門市將推出「3大咖啡飲品買1送1」優惠，5/12起至5/14止，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾通通可享「同品項買1送1」，且CITY CAFE杯套還全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對媽媽的愛。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推出限時憑證件買炸雞送鬆餅1份。（圖／業者提供，下同）

bb.q CHICKEN全門市即日起至5月12日祭出平日限定「買半雞送小鬆餅」優惠，期間凡購買任一口味半雞餐點（含半雞拼盤），即可免費吃「啾哇嘿喲小鬆餅」1份，提醒須攜帶本人「工作證」或「名片」才可享優惠。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／業者提供）

▲小鬆餅外酥內軟。

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