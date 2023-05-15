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空軍22歲下士遭同僚意外輾死！祖父一手帶大　悲赴殯儀館看阿孫

記者林悅／台南報導

空軍第一聯隊陳姓下士14日晚上執行裝備移動作業因公殉職，台南地檢署接獲台南憲兵隊報驗，15日上午檢察官率法醫前往台南殯儀館相驗，死者的阿公親自到場協助，神情哀戚。

▲空軍第一聯隊陳姓下士因公殉職，台南地檢署檢察官率法醫前往相驗，死者爺爺（穿藍衣服）也親自到場協助相驗調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲空軍第一聯隊陳姓下士因公殉職，台南地檢署檢察官率法醫前往相驗，死者阿公（穿藍衣服）也親自到場協助相驗調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲空軍第一聯隊陳姓下士因公殉職，台南地檢署檢察官率法醫前往相驗，死者爺爺（穿藍衣服）也親自到場協助相驗調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

空軍第一聯隊陳姓下士14日晚8時25分許，在基地執行地面裝備拖動作業時，不慎從拖車上掉落地面而被後力電源車壓過，經單位緊急送醫搶救仍傷重不治，案發後聯隊也成立專案小組協助台南憲兵隊、檢察官等調查，對於本案聯隊也會通盤檢討，避免類似事件再度發生，目前隊會全力協助家屬辦理相關善後事宜及撫恤。

▲空軍第一聯隊陳姓下士因公殉職，台南地檢署檢察官率法醫前往相驗，死者爺爺（穿藍衣服）也親自到場協助相驗調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署15日上午接獲台南憲兵隊報請相驗，檢察官率法醫前往台南殯儀館進行相驗，除台南憲兵隊、空軍第一聯隊均派員到場外，死者陳下士的阿公也親自到場協助調查相驗，他雖神情哀戚，但仍露出堅毅之情，讓人感動不捨。

據了解，陳下士有位哥哥，他是隔代教養，媽媽離異且父親很早就過世，係由爺爺一手養育成人。

▲空軍第一聯隊陳姓下士因公殉職，台南地檢署檢察官率法醫前往相驗，死者爺爺（穿藍衣服）也親自到場協助相驗調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前空軍總部對本案已成立專案小組，將調查釐清本案相關案情，陳下士在部隊表現優異，所以在2021年轉任土官，平日表現正常，深獲長官肯定。

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