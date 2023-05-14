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侯友宜母親節一早奔老家　談亡母淚憶「這輩子對她最大的虧欠」

▲▼侯友宜與母親合照。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜與家人合照。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者皮心瑀／台北報導

新北市長侯友宜母親侯呂秀蓮去年病逝，享耆壽90歲，而今面對少了媽媽的母親節，侯友宜一早仍回到朴子老家，因為這是當時見母親最後一面時的約定。侯友宜表示，媽媽離世那一刻，自己因公無法陪伴在側，是他這輩子對她最大的虧欠，今年沒機會當面向媽媽再說聲「 母親節快樂」了，心中難免感慨，但她的叮嚀，不時在他耳邊響起，「阿姆未曾遠離」。

侯友宜老家與雙親都在嘉義縣朴子市。侯友宜父親侯溪濱2021年11月20日以93歲高齡逝世，當天新北市發生捷運三鶯線工程意外，侯友宜處理完搜救任務，並堅持市政優先，治喪期間未請假，週末才返嘉義老家送父親最後一程。

隔年，媽媽呂秀蓮離世，他人在議會備詢中場，直到消息傳出，時任民進黨團總召陳啟能在總質詢時間，代表黨團向侯友宜致意時，侯友宜才透露出喪母情緒，眼眶泛紅、雙手合十回應，感謝議員關心。

侯友宜今表示，幾個孩子中， 媽媽和他的感情特別好，可能因為他是最小的兒子，小時候雖然調皮又貪玩，但是從不見媽媽苛責， 給他任何課業壓力， 唯一苦口婆心的要求就是不能學壞，「阿母給我的遠比我帶給她的多太多」。

侯友宜說，自己高中畢業考上警官學校後，隻身北漂，因保家衛民的職責所在， 能回家的機會少之又少，多數只能透過電話表達對媽媽的關愛 ， 每回接通電話 ，電話另一頭的阿母總會馬上搶著問我 「友宜啊！身體好不好 ？ 」掛記著他「有沒有吃飽？ 」

侯友宜感嘆，自古忠孝兩難全，媽媽離開那一刻，他因公無法陪伴在側，成了這輩子對她最大的虧欠，「但我知道阿母希望我以公務為重， 化悲傷為更大的力量 ，保護更多的人，帶給更多人幸福， 才是她在天之靈所盼望。」

侯友宜說，今天是為母親作對年的日子，也剛好是母親節，思親念親，格外強烈，但子欲養而親已不在，回家走到牌位前，點上一炷清香， 輕喚一聲「阿母， 我友宜啦 ....」話沒說完眼眶已泛紅。今年沒機會當面向阿母再說聲「 母親節快樂」了，心中難免感慨，深深體會「 愛要及時，愛要把握當下 」，但他知道阿母未曾遠離，她的叮嚀，不時在我耳邊響起， 她樸實努力的精神， 將由他延續下去。

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