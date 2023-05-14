新北技職繁星表現亮眼　國立科大錄取率逾4成

▲瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立臺灣科技大學資訊工程系。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度50所「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選」錄取結果日前公告，新北市教育局表示，新北有197名學生上榜，其中79名學生錄取國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北商業大學、國立雲林科技大學等優質科大，全市國立科大錄取率高達40.1%，優於去年33.6%，技職教育推動有成。

新北教育局指出，新北市各公私立技高學校錄取國立科技校院，每校皆至少1名學生，比率達100%，其中樹人家商上榜14位，有6位榮登國立科大；智光商工、能仁家商、莊敬工家等校11人上榜，皆有4位以上榮登國立科大。

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瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立臺灣科技大學資訊工程系，是全國電機電子群榜首，也是瑞工校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選雙料榜首。他表示，當初就近入學，三年來有更多時間投入學業、技能、證照、競賽、社團和志工服務，成功不是一次衝刺的結果，而是每個階段努力的總和。





▲三重商工進修部商業經營科黎姵均(中)錄取國立臺北商業大學會計資訊系。（圖／新北教育局提供）

三重商工進修部商業經營科黎姵均表示，白天至會計師事務所打工，學習會計帳務相關實務經驗，晚上到進修部念書，理論與實務融會貫通，高中三年皆保持班上第一名，本次錄取國立臺北商業大學會計資訊系的榮耀，鼓勵學弟妹「相信可能，就會可能」。

南強工商觀光事業科學生張芯瑀說，因為喜歡旅行而選擇觀光科，在學校的課程輔導下，取得PVQC專業英文詞彙能力國際認證、TOPIK韓文檢定證書、餐飲服務及飲料調製證照。也常利用課餘時間在飯店或日式拉麵店打工，很開心考取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系，可以延續對休閒產業的熱情。

新北教育局長張明文表示，科技校院繁星計畫甄選招生管道由各技高向科大院校推薦，至多可推薦15名專業群科應屆畢業生，在校學業成績排名在各科(學程)前30%以內及全程均須就讀同一學校之優秀學生參加甄選。未來將以4年8億翻倍投資技職教育，透過系統化的課程，培育具備國際競爭力的技職人才。





▲南強工商觀光事業科學生張芯瑀(右)考上國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系。（圖／新北教育局提供）