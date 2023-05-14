　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北技職繁星表現亮眼　國立科大錄取率逾4成

▲科技校院繁星計畫聯合推薦甄選。（圖／新北教育局提供）

▲瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立臺灣科技大學資訊工程系。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度50所「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選」錄取結果日前公告，新北市教育局表示，新北有197名學生上榜，其中79名學生錄取國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北商業大學、國立雲林科技大學等優質科大，全市國立科大錄取率高達40.1%，優於去年33.6%，技職教育推動有成。

新北教育局指出，新北市各公私立技高學校錄取國立科技校院，每校皆至少1名學生，比率達100%，其中樹人家商上榜14位，有6位榮登國立科大；智光商工、能仁家商、莊敬工家等校11人上榜，皆有4位以上榮登國立科大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑞芳高工資訊科温冠華錄取國立臺灣科技大學資訊工程系，是全國電機電子群榜首，也是瑞工校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選雙料榜首。他表示，當初就近入學，三年來有更多時間投入學業、技能、證照、競賽、社團和志工服務，成功不是一次衝刺的結果，而是每個階段努力的總和。

▲科技校院繁星計畫聯合推薦甄選。（圖／新北教育局提供）

▲三重商工進修部商業經營科黎姵均(中)錄取國立臺北商業大學會計資訊系。（圖／新北教育局提供）

三重商工進修部商業經營科黎姵均表示，白天至會計師事務所打工，學習會計帳務相關實務經驗，晚上到進修部念書，理論與實務融會貫通，高中三年皆保持班上第一名，本次錄取國立臺北商業大學會計資訊系的榮耀，鼓勵學弟妹「相信可能，就會可能」。

南強工商觀光事業科學生張芯瑀說，因為喜歡旅行而選擇觀光科，在學校的課程輔導下，取得PVQC專業英文詞彙能力國際認證、TOPIK韓文檢定證書、餐飲服務及飲料調製證照。也常利用課餘時間在飯店或日式拉麵店打工，很開心考取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系，可以延續對休閒產業的熱情。

新北教育局長張明文表示，科技校院繁星計畫甄選招生管道由各技高向科大院校推薦，至多可推薦15名專業群科應屆畢業生，在校學業成績排名在各科(學程)前30%以內及全程均須就讀同一學校之優秀學生參加甄選。未來將以4年8億翻倍投資技職教育，透過系統化的課程，培育具備國際競爭力的技職人才。

▲科技校院繁星計畫聯合推薦甄選。（圖／新北教育局提供）

▲南強工商觀光事業科學生張芯瑀(右)考上國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系。（圖／新北教育局提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
沒飯吃！　2少年衝派出所求救
吉野家店名由來「驚人反轉」！創業120年　連員工都搞錯
收到劉芒道歉了！　攝影師最新回應
五股命案！　男遭一刀刺死
日本重砲球星遭控性侵！　30億大約恐泡湯
OL控知名建築師車上性侵　提音檔「沒有在妳裡面」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過馬路變玩生存遊戲！學童「最怕台灣交通」：叔叔阿姨沒人鳥我們

新北技職繁星表現亮眼　國立科大錄取率逾4成

小孩熱痙攣「雙眼上吊」送醫！媽媽卡車陣心急求救　2警幫開路暖翻

收到劉芒道歉「但不想點開」！攝影師盼她做1事：只是想當吹哨人

人行道障礙物太多！輪椅族「一人抗車流」　推娃娃車得走路中間

不想努力了！3生肖「5月財運大翻身」

人品爆發！　4星座要中大獎了

母女當媽竟都靠「同一個男人」　母親節前抱娃說謝謝

媽媽外送員睡著自撞噴飛！後座小孩受傷卻沒哭　醫嘆：一夜長大

報稅驚覺小孩變阿伯扶養　人妻質問媽卻遭冷回1句話

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

重傷媽得知噩耗讓眾人心疼　下秒感應「女兒回來」爸鼻酸

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

泰國暴雨後「魚比平時多」　當地人嗨翻衝河川捕魚！

爸剪短髮...女兒見狀超崩潰　車上爆哭踢腿怒喊：我恨你

過馬路變玩生存遊戲！學童「最怕台灣交通」：叔叔阿姨沒人鳥我們

新北技職繁星表現亮眼　國立科大錄取率逾4成

小孩熱痙攣「雙眼上吊」送醫！媽媽卡車陣心急求救　2警幫開路暖翻

收到劉芒道歉「但不想點開」！攝影師盼她做1事：只是想當吹哨人

人行道障礙物太多！輪椅族「一人抗車流」　推娃娃車得走路中間

不想努力了！3生肖「5月財運大翻身」

人品爆發！　4星座要中大獎了

母女當媽竟都靠「同一個男人」　母親節前抱娃說謝謝

媽媽外送員睡著自撞噴飛！後座小孩受傷卻沒哭　醫嘆：一夜長大

報稅驚覺小孩變阿伯扶養　人妻質問媽卻遭冷回1句話

下殺3.2折！全台飯店「住1晚送1晚」懶人包　豪華露營車送4餐爽吃

「柯郭合」話沒說死　柯問郭：國民黨初選規則都不知道還參加？　

AV美乳女神來台「伴遊同居」2天1夜！親PO台灣國旗　網狂嗨暴動了

嫌棄「配不上博士兒、生母瘸又窮」　惡婆婆重壓辱罵媳婦

2包菸3800！他稱「順便還錢」騙媽媽幫交易　菸盒內竟是K他命　

林口高樓火警！濃煙狂竄驚悚影像曝...屋內4人緊急逃生

政院何時會提新聞議價法？　邱臣遠喊話數發部：別上演踢皮球大賽

過馬路變玩生存遊戲！學童「最怕台灣交通」：叔叔阿姨沒人鳥我們

感謝太太一起扛「蘇貞昌招牌」　他：卸下閣揆又能幫洗畫筆了

25年大樓超中意「長輩嘴2句」不敢買了！內行吐關鍵：比新房好

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

矽膠娃娃「自己轉頭」　命理師：被附身了

百貨公司1樓沒廁所？　業者曝真相

男友上小號太久　她衝廁所「見1幕」愣了

婆婆母親節要媳婦包紅包　打開看氣炸了

母親節全台有雨　下波變天時間曝

飛日本注意！桃機「明起連10天」加強安檢　籲提早2.5小時報到

館長遭控抄襲《薩爾達傳說》鞠躬道歉：只是致敬

北車廁所警鈴響10分鐘！不見車站人員　台鐵：明增連線通報功能

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

最美人妻開箱2萬元月子中心　曝選擇關鍵

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

18歲處女聲帶「長滿菜花」　醫曝原因

更多熱門

相關新聞

「物價飛漲」新北弱勢生補助加碼　早午餐費達100元

「物價飛漲」新北弱勢生補助加碼　早午餐費達100元

因應物價飛漲，新北市教育局今（3日）宣布，自112學年度起調整「幸福晨飽」早餐補助計畫，每餐補助金額由33元提高至40元，國中小低收入戶學生寒暑假午餐券也由50元提高至60元，兩項補助增加後，兩餐補助金額達100元，預估每年增加經費約4500萬元。

重申校園「撤禁愛令、廢髮禁」　新北教育局公告服儀獎懲規定　

重申校園「撤禁愛令、廢髮禁」　新北教育局公告服儀獎懲規定　

學測新北榜首是他！　竹林高中數理資優生李子玄4科60滿級分

學測新北榜首是他！　竹林高中數理資優生李子玄4科60滿級分

新北首創參考指引助會考生選填志願

新北首創參考指引助會考生選填志願

國中會考補考、新北市到考率92%

國中會考補考、新北市到考率92%

關鍵字：

科技校院繁星計畫聯合推薦甄選新北教育局

讀者迴響

熱門新聞

獨／口罩男證實11年婚變！「協議離婚中」

快訊／王思佳驗包結果出爐！

挖呀挖正妹老師拿掉濾鏡！　鵝蛋臉變國字臉

縣城隍爺衝女童車禍現場　路祭帶靈識下1指示

快訊／口罩男婚變！　正妹妻回應

王思佳「哽咽拭淚」為風波道歉！

女子「沒穿內衣褲」遭棄屍後巷

情侶躲倉庫做愛　遭同事偷拍PO網

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

快訊／王思佳直播哭到說不出話

愛到骨子裡也能瞬間分手三大星座

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

「挖呀挖正妹老師」爆紅醜聞纏身　首發5點澄清

面試一半突倒閉！OPPO旗下哲庫科技解散

請放過孩子！台灣需要產業競爭力

更多

最夯影音

更多
孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好

孕婦現身了！靈堂下跪道歉　女童爸忍淚：站著上香就好
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

1歲聰明弟和嬤「背唐詩」　奶音接句尾字！網：厲害

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

調皮爸躲牆後探頭嚇女兒　她飆尖叫聲！媽炸魔性笑

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

王子曝「偏愛黑內衣」最好成套　否認曖昧席惟倫：就是好朋友

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面