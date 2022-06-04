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「規模最大」國中會考補考今登場　新北81人缺考、到考率92%

▲▼國中會考補考，新北考區81人缺考、到考率92%。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考補考今登場，新北考區共81人缺考、到考率92%。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考補行考試今（4日）起一連兩天舉行，台灣有3914名考生，與大陸考場387名考生，一併舉行考試，這也是歷年規模最大的補考，而新北市則有1038人補考，也是全台考生人數最多的縣市，新北教育局表示，新北考區今天共81人缺考，整體到考率約92%，目前考試過程大致順利，並無重大違規事件。

今年國中會考在5月21、22日舉行，共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部統計，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3914名，將與大陸考場387名考生，在今明兩天一併安排在22考場、148間試場舉行，教育部長潘文忠日前曾表示，今年國中會考補考，是歷年規模最大的補考。

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▲▼國中會考補考，新北考區81人缺考、到考率92%。（圖／新北教育局提供）

▲新北考區設有新北高中及清水高中2個考場，共81人缺考、到考率92%。（圖／新北教育局提供）

在台灣3914名考生當中，光是新北市就有1038人參加補考，佔台灣補考生最多的27%，新北市教育局表示，新北考區設有新北高中及清水高中2個考場，共44間試場（不含預備試場），今天整體到考率約92%，共有81人缺考，今天考試過程大致順利，新北考區並無重大違規事件。

新北市教育局指出，依據中央規定，補考考生比照正式考試一般考生，每間試場為36名考生，而今天現場並無發燒或有呼吸道疾病考生應考需啟用備用試場，但有1名大陸考場轉至新北考區居檢考生，所以啟用1間備用試場；而補考除比照正式考試防疫措施，考生全程戴口罩，除特殊考生外不開放家長陪同，考場也加強防疫物資準備，提供試務人員防護面罩及考生中午用餐使用隔板，並增置消毒據點，加強考生手部消毒使用，試場內前後窗戶各開啟5到10公分加強通風。

▲▼國中會考補考，新北考區81人缺考、到考率92%。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考補考今起舉行兩天，新北考區共81人缺考，到考率92%。（圖／新北教育局提供）

教育局也補充說明，這次補考試題難易度及鑑別度與正式考試試題相當，考生可就未應試考試科目進行補考，或是參與今明兩天考試中，針對重複應試考試科目成績，將以擇優方式進行計算，而且參與補考考生在入學時採外加名額方式，不影響其他考生權益。

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