「物價飛漲」新北弱勢生補助加碼　早午餐費達100元

▲新北市擴大弱勢生早餐與午餐補助餐費。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應物價飛漲，新北市教育局今（3日）宣布，自112學年度起調整「幸福晨飽」早餐補助計畫，每餐補助金額由33元提高至40元，國中小低收入戶學生寒暑假午餐券也由50元提高至60元，兩項補助增加後，兩餐補助金額達100元，預估每年增加經費約4500萬元。

新北市教育局表示，為減輕就讀新北市公立高中職及國中小弱勢學生的就學負擔，於98年首創「幸福晨飽」早餐補助計畫，透過結合超商早餐券、學校自立廚房、學校鄰近配合早餐店及學校合作社等多元方式，提供學生實際上課日早餐協助，平均每月補助約3萬名學生；目前每餐補助金額為33元，112學年度提高至40元，調高幅度約21%。

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此外，在寒暑假非上課日期間，就讀新北市國中小低收入戶學童不論是否到校，新北教育局均提供便利商店午餐券，今年暑假每餐將從50元提高至60元，調高幅度約20%，約有5800名學生受益。

新北教育局指出，早餐補助及午餐券屬額外補貼性質，社會局另補助符合低收入戶條件未滿15歲兒童每人每月2802元，以及經社福中心或公所評估後發送待用餐券。此外，新北市幸福保衛站除提供急難需求取餐服務外，也負起主動關懷通報的功能，由市府高風險家庭服務管理中心啟動後續協助機制。