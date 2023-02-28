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重申校園「撤禁愛令、廢髮禁」　新北教育局公告服儀獎懲規定　

▲新北教育局學生獎懲與服儀規定。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局學生服儀注意事項。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

鑑於校園管教爭議不斷，新北市教育局今（28日）再次公告「學生服儀注意事項」，要求各級學校不得有「髮禁」規定、不得強制繡姓名，尊重學生冷熱感受，開放可穿著非學校的外套等；並公告「學生獎懲規定」應移除「禁愛令」、「服裝儀容」等規定。

新北市教育局指出，因應社會局兒少諮詢委員會委員要求，再次公告各級學校相關「學生服儀注意事項」與學生獎懲規定」相關要點，呼籲新北市高中職、國中小學校遵守，避免校園管教爭議再發生。

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▲新北教育局學生獎懲與服儀規定。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局學生獎懲已移除事項。（圖／新北教育局提供）

依據新北市教育局「學生服儀注意事項」規定，各級學校除了基於危害學生安全、健康與公共衛生等情形，不得以任何形式在校內實施髮禁；尊重學生冷熱感受，可自行決定穿著長短袖與保暖衣物，而高中職則可混穿班服等學校認可服裝；此外，制服不得強制繡姓名，而違反規定者，應採正向管教，並規定校方應將服儀規範公告在校網。

新北教育局也重申，在學生獎懲規定中，已經移除「禁愛令」、「服裝儀容」、「高中職出缺勤情形」、「合法駕駛汽機車通勤」、「平時作業繳交情形」等，各校不得再列入懲處。學生若因權益受學校侵害，可向學校提出申訴，若不服可再向教育局提出再申訴，以及再向行政法院提起行政訴訟。

▲新北教育局學生獎懲與服儀規定。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局學生獎懲與申訴程序。（圖／新北教育局提供）

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