OL控知名建築師車上性侵　提音檔「沒有在妳裡面...」判決出爐

▲OL指控遭知名建築師在車上硬上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者劉人豪／台北報導



一名OL指控，跟知名的黃姓建築師敘舊後，黃男開車載她到河濱公園停車場，並趁機硬上她，提告後檢方認為OL證據不足不起訴，OL再向台北地方法院聲請交付審判，並提出錄音證據稱黃男有說「沒有在妳裡面射精」，不過法官認為錄音內容僅有片段內容，缺乏前後語意脈絡，因此裁定駁回OL的交付審判聲請。

OL指出，她在2011年在黃男的建築師事務所工作，1個月之後離職，2017年7月15日2人相約碰面後，黃男駕車將其載到台北河濱公園停車場，要求她到車後座為其按摩，黃男將她壓平在車後座，不顧反對褪去她內褲及絲襪硬上。

黃男則說，當時OL的確有在車上幫他按摩，二人於按摩當時舉止親密，但否認有何強制性交犯行，辯稱OL在2011年有到他的事務所上班約10天，之後2、3年OL有用Line跟他聯絡，案發當天OL約他見面，主動跟他說要幫忙按摩，期間有肢體碰觸，但沒有碰到OL的性器官或胸部等部位，更無對OL強制性交等。

不過OL提出1分41秒錄音檔案，主張黃男曾於對話中自陳「沒有在妳裡面射精」、「抱歉」、「發生這個事情」、「我覺得我不對」等，但法官認為缺乏前後語意脈絡，致歉之事究竟為何，是指雙方發生親密行為、性交行為或其他，欠缺前後交談內容而無從判斷。

另外OL拿出雙方在2022年簽立的和解書，內容表示黃男願賠償OL，但法官認為，雙方在協商過程中，究係出於何種動機、目的達成和解，實難探知，且一般人為免訟累而選擇以和解、賠償或道歉替代訴訟勝敗爭執之情形，並非罕見，不能憑黃男有意和解，即推論黃男曾有OL所指強制性交犯行。

法院審酌，OL無其他證據足以補強黃男有性侵她，且OL於聲請交付審判時提出的Line對話照片、對話錄音及譯文，皆非法院審查交付審判案件時所得以調查之範圍，台北地方法院裁定駁回OL的交付審判聲請。