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桃園明「大停水」！12區304里受影響　最長停39小時

▲停水,儲水,水龍頭,缺水,降壓,漏水。（圖／記者許宥孺攝）

▲桃園15日將大停水。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者曾羿翔／綜合報導

桃園人快儲水！台水公司實施三坑原水出水管改善工程併同辦理龍潭、大溪水管維修，時間為15日至16日，桃園將多區停水，其中除了龜山區以外，有12個行政區將停水18到39個小時，總計影響近304里40萬戶。

根據台水公司官網顯示，楊梅區、新屋區、平鎮區、觀音區、中壢區、大園區、桃園區、蘆竹區多里將從15日0時至16日07時停水，時間長達31小時。

其中大園區(田心里、橫峰里、北港里、南港里、和平里、溪海里)觀音區(樹林里、草漯里、大同里、藍埔里、廣福里、新坡里、草新里、坑尾里、富林里、金湖里、塔腳里、保障里、大堀里)新屋區(清華里、新生里、新屋里、頭洲里)楊梅區(永平里、永寧里)平鎮區(金星里、平南里、南勢里、新貴里)中壢區(過嶺里、龍東里、龍昌里）蘆竹區(新莊里中油街以及湖口鄉，不含鳳凰村、新竹工業區、鳳山工業區)新豐鄉/福興村、後湖村、青埔村(不含2鄰)、瑞興村(不含10鄰)、埔和村7鄰、景碩公司、欣興電子公司將從15日0時起至16日15時停水，時間長達39小時。

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此外，從15日0時至晚間18時止，停水18小時的區域有龍潭區全區大溪區（福仁里、田心里、興和里、一心里等）、復興區三民里。15日深夜0時起至15日晚間20時止，停水20小時的區域包括大溪區的永福里、中新里、月眉里、瑞興里、南興里、仁美里、仁義里、僑愛里、仁善里以及八德區瑞德里。

▲此次停水最長達39小時。（圖／翻攝自台水官網）

▲此次停水最長達39小時。（圖／翻攝自台水官網）

針對此次停水，市府經發局網站已建置「5/15-5/16停水專區」，民眾可上網搜尋點選「停水查詢」、「飲用水供水站」及「非飲用水供水站及水井」，查詢停水資訊、供水站以及水井地圖點位，本次最長停水時間為39小時，請民眾提早在停水前6小時完成儲水。

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