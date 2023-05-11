　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼女助理拍檳榔盒清涼照　色老闆拿按摩棒幫她「表情到位」下場曝

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床。（圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園設計公司許姓負責人擔任某電影美術指導，以拍攝美術照片為由，把女助理叫到工作室性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園43歲的許姓設計公司負責人，聘用學妹小妮(化名)當助理後，以工作需要拍攝檳榔盒美術照片為藉口，要小妮來工作室拍清涼照，又在拍攝中聲稱她沒有進入「煽情狀態」、要幫她醞釀情緒，先放A片、拿按摩棒要她自慰，再強吻、性侵她得逞。一審法官認為許犯行明確，依強制性交罪處4年2月徒。二審時許男賠錢和小妮達成和解，改判2年徒刑，緩刑5年。

判決指出，許男接案為某部電影擔任美術指導後，找學妹小妮擔任助理，因團隊須拍攝類似檳榔盒上的清涼照片當美術照片，為了省經費，直接指派小妮擔任模特兒。小妮於是在2019年8月19日中午前往許男的工作室。

不料，許男卻在拍攝中，藉口小妮沒有進入「煽情狀態」，不顧她閃躲說「不要」，持續親吻她並性侵得逞。小妮案發後向閨蜜哭訴，發現也有其他女子受害，於是報警。

審理時，許男辯稱拍攝內容尺度較大，所以穿著服裝比較清涼、布料比較少，拍攝時需醞釀情緒，表演必須要接近AV女優，而小妮的表情還沒到位，所以他先去親她一下，小妮也主動回以舌吻，還坐到他身上磨蹭，他只好推開她「要她冷靜一點」，後來兩人在有說有笑中順利完成拍攝，並沒有性侵一事。

小妮則邊哭邊說，當時本來要另外請模特兒拍攝，不知道為什麼最後指定由她拍攝清涼照，她只大概知道要穿比基尼，到許男工作室後，許男要她去洗澡、換上情趣內衣，拍攝中還要她喝酒放鬆，拿按摩棒給她，要她看Ａ片自慰以達到他要求的狀態，最後更被性侵。

法官審理後認為，兩人是工作夥伴，彼此並無曖昧也無嫌隙，小妮沒有誣陷許男的動機，另參酌小妮在身心科的病歷也記載「上司對自己性騷擾」等語，以及「每天睡覺許男的臉都會浮現」，覺得害怕、噁心，經醫生診斷已出現創傷情緒反應，可見許男犯行為真，審酌他案發時已43歲、擔任設計類公司負責人之社會經驗，可清楚知道小妮不願意卻仍性侵她，犯行明確，依犯強制性交罪判處4年2月徒刑，全案還可上訴。

二審時許男坦承犯行、賠錢和小妮達成和解，並表示家中還有母親要照顧，求法官讓他緩刑。法官認為他已知悔改，改判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
兄弟撤換助總惹眾怒！　7千球迷灌爆按怒：停辦阪神日
快訊／柯瑞猛砍27分！　勇士奪關鍵勝續命
關鍵50秒！「3乘客走進中捷車廂」她卻站原地
快訊／士林狂飆120km輾斃騎士！　肇事男下場出爐
中捷說13秒太急促！　鄉民「重看時間序」點出1關鍵
LIVE／魂斷中捷女教授母慟一命換一命　小甜甜謝忻互撕！狗死
粉塵散開才知事情大條！　中捷曝：隨車員情緒激動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

展雲董座吸金182億落跑通緝　2律師出意見書「掛保證」遭起訴

醫院中強吻猥褻女病友　色男：她稱讚我「舌頭很厲害」

中捷罹難者是多年夥伴　立委伍麗華：原住民族永遠紀念她

真實版SOD！媳婦「嘴對嘴」安慰公公 　綠夫目睹崩潰怒告老爸

女友也在場！色男連脫2女內褲　「摸上床同睡」下場慘了

快訊／士林區闖紅燈飆120km輾斃騎士！肇事男遭判6年半

逼女助理拍檳榔盒清涼照　色老闆拿按摩棒幫她「表情到位」下場曝

桃醫傳虐嬰還罵「死白目」　市府衛生局介入調查...情節重大可停業

粉塵散開才知事情大條！關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

失智媽遭鄰居襲胸20秒「推進房間」　女兒靠1個字神解救

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

台中吊臂墜落

展雲董座吸金182億落跑通緝　2律師出意見書「掛保證」遭起訴

醫院中強吻猥褻女病友　色男：她稱讚我「舌頭很厲害」

中捷罹難者是多年夥伴　立委伍麗華：原住民族永遠紀念她

真實版SOD！媳婦「嘴對嘴」安慰公公 　綠夫目睹崩潰怒告老爸

女友也在場！色男連脫2女內褲　「摸上床同睡」下場慘了

快訊／士林區闖紅燈飆120km輾斃騎士！肇事男遭判6年半

逼女助理拍檳榔盒清涼照　色老闆拿按摩棒幫她「表情到位」下場曝

桃醫傳虐嬰還罵「死白目」　市府衛生局介入調查...情節重大可停業

粉塵散開才知事情大條！關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

失智媽遭鄰居襲胸20秒「推進房間」　女兒靠1個字神解救

知名電台主持人稱羅丹本季報銷　愛妻出面幫夫闢謠：Bullshit！

虎航超殺機票「東京來回5千元」！他看航班秒嘆：適合年輕人

建案吊臂砸中捷鐵軌致死亡意外　行政院：軌道周邊工程要整體盤點

好市多檢討報告已送食藥署！　吳秀梅：資料不完整要求2周內補件

何超蓮新婚1月飄孕味！　慶生「穿吊帶褲遮肚」…網狂賀：一臉孕相

hito典禮「3王3后」超狂卡司曝光！　林俊傑、田馥甄、老蕭全來了

「517挺侯大會」是布達授證典禮　新北警澄清：2019年就辦過

宣明智為郭台銘再辦「挺郭宴3.0」！改邀藍中常委　時間、地點曝

葉文凌／美總統候選人波頓的肩膀怎麼了

展雲董座吸金182億落跑通緝　2律師出意見書「掛保證」遭起訴

陸老婦抱孩從電扶梯滾落　男狂奔按鈕「5秒救援成功」

社會熱門新聞

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

林淑雅中捷遇難亡　媽哭癱：乖巧女兒走了

7寶媽「3孩自學」遭質疑　教育局調查結果曝

搭捷運遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍

林淑雅中捷慘死！台大教授曝她生前特殊過往

中捷吊臂重擊塔吊女王！宇球國際背景曝光

撞上吊臂完整時間序曝光　中捷還原「奪命1分鐘」

不知3歲女被撞死！重傷母醒來頻問：妹妹在哪

關鍵13秒煞不住　中捷曝：隨車員情緒激動

基隆女拒搭訕當街被打到眼窩骨折　17歲兇狠男落網

更多熱門

相關新聞

又有3名女信徒慘遭鄭明析性侵　共9女受害

又有3名女信徒慘遭鄭明析性侵　共9女受害

南韓攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析曾因性侵多名國內外女信徒而入獄服刑10年，其罄竹難書的淫行被串流影音平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭發。最新消息，今年5月初又有3名女信徒指控，曾在修道院遭到鄭明析性侵，從鄭明析2018年出獄後至今，共有9人控訴被性侵。

從小被收養　女圓夢見生父卻被性侵

從小被收養　女圓夢見生父卻被性侵

他將陰莖強塞我體內！　川普性侵判賠1.5億

他將陰莖強塞我體內！　川普性侵判賠1.5億

20年前觸犯《兒少性交條例》　楊家俍棄立委提名

20年前觸犯《兒少性交條例》　楊家俍棄立委提名

保全闖屋想硬上　她忍痛反擊擒淫狼

保全闖屋想硬上　她忍痛反擊擒淫狼

關鍵字：

桃園性侵

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

謝忻、小甜甜開撕！

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

快訊／大S證實婚禮4天前「寶寶胎死腹中」

四海幫前幫主「弟哥」辭世　享壽69歲

中捷保全「舉手攔不住」　隨車員錯過煞停時機

《全明星》艾薇認愛吳霏！

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面