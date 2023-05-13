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櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆辦公室裡逞慾　一原因免入獄

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小櫻來台工作，沒想到竟遭經紀公司色老闆性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新北一名男子阿宏（化名）在中和開設經紀公司，先前有名日籍女員工小櫻（化名）來工作，阿宏眼看對方長得漂亮，竟然趁著辦公室沒人，伸出魔爪性侵得逞，嚇得小櫻報警提告。由於阿宏與小櫻達成和解，被依強制猥褻罪判刑7個月、緩刑2年，並且要支付小櫻30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小櫻先前到了新北中和的經紀公司應徵、任職，沒想到阿宏看對方年輕貌美，不顧身為長官的責任，趁著2人獨處時，伸手對小櫻性侵得逞。

小櫻遭受侮辱，身心嚴重受創，還因此跑去看了精神科，最後到警局報案、對老闆阿宏提出告訴。阿宏被告上法院後也坦承犯行，承認自己性侵小櫻。

▼阿宏眼見小櫻年輕貌美，竟然在辦公室裡伸手性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

事後2人以30萬元達成和解，新北地院審理後認為，阿宏身為老闆，應該知道照顧新進人員的責任，竟然為了逞私慾，對小櫻強制猥褻，嚴重破壞小櫻的身心健全、成長發展，也破壞了對長官、同事的信賴。

不過，因為阿宏坦承犯行、即時悔悟，也與小櫻達成和解，給付30萬元彌補小櫻所受到的身心損害，小櫻也願意原諒，因此新北地院依照強制猥褻罪，判阿宏有期徒刑7個月、緩刑2年，並且按月給付2萬元，全案仍可上訴。

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關鍵字：

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