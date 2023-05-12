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變態碩男囚女友2天暴打性虐　鬼扯「她棉被裡放屁傷害腦細胞」

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲恐怖情人怪罪女友「棉被裡放屁」商害他腦部，竟凌虐施暴女友以牙還牙。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

黃姓工程師和外籍女友北上旅遊，入住北市1家飯店後，黃男不僅毆打與性侵女方，還藉口女方先前剪壞他的髮型，硬是拿文具小剪剪爛女方長髮報復，又說女方曾在棉被裡放屁害他腦部受傷，企圖用枕頭摀住女方口鼻甚至壓進浴缸泡水以牙還牙，女方驚覺自己「死定了」，奪門而逃狂呼救命，驚動其他房客通知櫃檯報警救人，黃男否認施暴，辯稱只是情侶情趣打鬧，台北地院審結，依強制性交等罪將黃男合併判刑6年4月，可上訴。

身高超過180公分的黃男擁有碩士學歷，在日商公司擔任工程師，身材嬌小的被害人來台讀書、想學日文，透過網路認識有日文專長的黃男、進而交往。前年（2021年）5月，2人結伴從南部北上旅遊，同月7日投宿北市1家飯店，黃男進房後突然一本正經，拿出1把文具小剪刀責備女方先前幫他理髮剪壞髮型，他要還以顏色。

女方心疼一頭烏黑長髮、當然不肯，不料黃男竟朝她頭臉連揍好幾拳，女方疼得只能乖乖坐著讓黃男亂剪發洩，但小剪剪不斷成撮的髮絲、沒兩下就卡住，黃男扔掉小剪不罷休，又說女方1個月前在棉被裡放屁，害他聞到臭味而腦部受傷留下後遺症，所以要用枕頭或棉被悶住女方口鼻3分鐘報復，要讓女方腦部也受傷。

▲▼養髮小秘訣。（圖／Unsplash）

▲恐怖情人藉口女友剪壞他的髮型，持文具小剪剪爛女方長髮報復。（示意圖／Unsplash）

女方一聽大驚，常人被悶住口鼻不呼吸2分鐘就可能死翹翹，她拒絕讓黃男玩這麼大，並摔破杯子拿碎片防身，黃男被嚇住忙說「不報仇了」，卻趁女方就寢，涉性侵女方得逞，過程中還不時毆打女方、拿棉被枕頭企圖摀住女方口鼻，雙方僵持到半夜、力氣放盡一起睡著。

隔天（8日）上午醒來，黃男繼續反覆對女方施暴，包括第2度性侵得逞，只要女方下床就立刻被黃男拉回床上，還把她脱得一絲不掛以免逃走，並碎碎念女方害他如今這樣失敗等語，當晚8點多，女方伺機穿上衣物，和黃男吃完外送晚餐，靜待明天退房，不料黃男沒死心，表示自己尚未達成報復目的，一定要把女方壓進浴缸泡水3分鐘。

女方直覺自己「死定了」，趁黃男低頭看手機訊息空檔，奪門而出跑向電梯，沿途並拍打每間客房大門高喊「救命」，黃男箭步追上女方勒頸拖回房間，放話「信不信我把你從10樓丟下去」，此時其他房客聽見動靜，通知飯店櫃檯人員報案，警方不到半小時趕來，救出渾身赤裸的女方。

黃男被送辦否認對女方施暴，辯稱跟女友情趣打鬧。女方被護送驗傷，隱私部位多處掛彩，她驚魂未定表示黃男仗著體型優勢動粗，她超級害怕被殺，起初她還存著「女生的自尊心」，不願把醜事鬧開、想勸說黃男解決，也怕報警「會讓黃男沒有發展，可憐他。」結果黃男看到警察來了，竟責備她怎敢叫警察。

法官審理認為女方呼救與警方救人過程均有目擊者與監視畫面佐證，女方案發後更罹患急性創傷壓力症、持續到精神科就醫治療，黃男到案始終飾詞否認犯行，未取得女方諒解，顯見毫無悔意，依傷害、強制性交與妨害自由共3罪，合併判處黃男6年4月徒刑，可上訴。

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