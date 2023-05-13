　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

病患做骨髓配對　驗HLA「與2兒都不合」！醫驚妻外遇：要說嗎

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲2兒與媽媽一半契合，但與爸爸完全不合。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名醫護人員表示，日前幫一家病患檢驗「人類白血球抗原」（HLA）的契合度，判斷是否可以進行骨髓移植捐贈，意外發現爸爸與兩名兒子完全不合，但媽媽跟兩個兒子一半契合，也就表示，爸爸不是孩子的親生父親，很猶豫該不該說出真相，貼文掀起網友討論。

一名網友在PTT發文，「幫病人做骨髓配對發現妻子外遇，要講嗎？」正常情況下，如果小孩是親生的，HLA檢驗結果會有一半契合，不過日前遇到一家人，媽媽與兩名兒子一半契合，兩個兒子也部分契合，但爸爸跟兩個兒子完全不合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO猶豫該不該告知爸爸真相，「這種情況，到底該不該跟那個爸爸透露啊？就是他老婆背地裡跟小王生了兩個」。他也強調，報告都是實驗室打的，都符合一切事實，「真實案例，可悲的血液科病人」。

▲▼爸爸和2個兒子的HLA完全不契合。（圖／翻攝自PTT）

▲小孩的親生父親另有其人。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，掀起網友討論，「講啊，是我會想知道真相」、「被移植的病人如果是爸爸，也只能說不符合」、「直接把報告拿給爸爸就好，看不出來就算了」、「暗示，能不能接收就看命運」、「我會看這家庭相處給我的感覺來決定」、「暗示點到就好」、「認真回你，不會告知，你不是幫他做親緣鑑定，他也不是為了做親緣鑑定而來」、「我不懂媽媽怎麼敢讓孩子配對」。

其中，不少人提到，媽媽可能是帶著小孩再婚，所以檢驗結果才會與爸爸不合，原PO則回應，「說得很對，但…前提是會考慮做骨髓移植，應該都是血親，才會有高成功率，不然就送骨髓資料庫配對就好，非血親一般不會這樣盲做」。此外，他有將報告內容拿給家人，「判讀的部分是口頭進行，該講的都有講了，只是最後原文的最後一句OS沒講，如果對方也是相關從業人員，應該聽完判讀就心知肚明了啦」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
企鵝妹「身體1部位」甜美臉蛋反差大！　她吐遺傳病真相
蘋果「重磅產品」爆6月登場！　目標10年內取代iPhone
南港建案才被拍塑膠管高處墜落　工人「17樓墜下」慘死
郝劭文突宣布「2天後婚禮」！　辣妻婚紗曝光
快訊／戴維斯遭送辦　新北國王：了解中
快訊／「護國神Q」戴維斯　以現行犯遭逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

病患做骨髓配對　驗HLA「與2兒都不合」！醫驚妻外遇：要說嗎

國際學伴計畫「4千學童參與」！提升國際視野及語言能力

文字學大師許學仁病逝！教長發文悼念「感謝對華語文教育貢獻」

2023臺北節能家電嘉年華　家電一元起標只剩一天！

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！鄉民炸鍋：又不是傻子

企鵝妹「身體1部位」跟甜美臉蛋反差大！她吐真相　眾驚：長知識

飛日本注意！桃機「明起連10天」加強安檢　籲提早2.5小時報到

「一肚子大便」是真的！　1個月才上1次廁所...醫師這招讓OL通順

獨／航班延誤事件！星宇航空「撤換成田機場經理」

首宗文創BOT案！台北文創10周年　累積回饋北市府逾12億元

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

病患做骨髓配對　驗HLA「與2兒都不合」！醫驚妻外遇：要說嗎

國際學伴計畫「4千學童參與」！提升國際視野及語言能力

文字學大師許學仁病逝！教長發文悼念「感謝對華語文教育貢獻」

2023臺北節能家電嘉年華　家電一元起標只剩一天！

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！鄉民炸鍋：又不是傻子

企鵝妹「身體1部位」跟甜美臉蛋反差大！她吐真相　眾驚：長知識

飛日本注意！桃機「明起連10天」加強安檢　籲提早2.5小時報到

「一肚子大便」是真的！　1個月才上1次廁所...醫師這招讓OL通順

獨／航班延誤事件！星宇航空「撤換成田機場經理」

首宗文創BOT案！台北文創10周年　累積回饋北市府逾12億元

悍將捕手拉警報！張進德受傷降二軍　戴培峰還需要時間

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

人睡滿8小時是誤區？　專家建議最佳睡眠時長底線

6／1起貴100元　故宮晶華「港點吃到飽」也漲價了

特別母親節..女警收到「棒狀禮物」好尷尬　議員：大家別想歪！

幫人夫抓猴！徵信業者勒索人妻小王「要不要用錢買名譽」　下場曝

詹雅雯確定「3度動刀」！　淚崩謝母：雖然很累但這是給妳的禮物

澎湖10大絕美民宿！沉浸大自然、獨享私人海灘　免費開金龜敞篷車

「健身網紅」受騙IG整個不見！　慘遭勒索「不付錢就賣掉」：像失戀一樣

數位身分證喊卡恐賠10億？　鄭文燦駁：沒有虧損情況發生

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

15秒片看「行人地獄」　鄉民譏：讓人才是新聞

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

《一字千金》許學仁病逝　享壽71歲

1熱帶氣旋形成 「比台灣還大」　真正梅雨要來了

臉書驚爆災難型BUG！一票苦主崩潰

「知名YTR」人遭爆設翻車　釣出至少16苦主

獨／航班延誤事件！星宇航空「撤換成田機場經理」

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

台南重傷媽媽才知噩耗「下秒感應女兒回來了」

捷運餵母乳被提醒遮好！媽媽超錯愕

飛日本注意！桃機「明起連10天」加強安檢　籲提早2.5小時報到

「4星座」好運來了！命理師斷言這類人會發大財

館長遭控抄襲《薩爾達傳說》鞠躬道歉：只是致敬

更多熱門

相關新聞

醫見戶頭「採檢獎勵金9元」暴氣：汙辱性極強

醫見戶頭「採檢獎勵金9元」暴氣：汙辱性極強

台灣歷經3年新冠疫情，而在嚴峻時期，醫護忙得人仰馬翻，指揮中心因此提供防疫人員津貼與醫療機構獎勵金。胸腔科醫師蘇一峰昨（3）晚在粉專貼出「寒酸採檢獎勵金」，竟然只有9元，痛批「侮辱性極強」，也引發網友熱議。

醫護人員辛苦了！　5/12～5/21憑證遊森林遊樂區免門票

醫護人員辛苦了！　5/12～5/21憑證遊森林遊樂區免門票

爸喊「小姐點滴沒了」　護理師秒暴氣嗆2句

爸喊「小姐點滴沒了」　護理師秒暴氣嗆2句

人夫親子鑑定綠了　妻解釋「泳池水太髒」

人夫親子鑑定綠了　妻解釋「泳池水太髒」

基層防疫津貼未到位！綠委喊話儘速補齊　「別對抗疫英雄卸磨殺驢」

基層防疫津貼未到位！綠委喊話儘速補齊　「別對抗疫英雄卸磨殺驢」

關鍵字：

親子鑑定骨髓移殖醫護人員HLA

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

男友床上「叫出閨蜜名字」！她崩潰

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

「最美潘金蓮」23歲患乳癌引退！17年後近照曝光

三陽「全新CLBCU機車」油耗曝光

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面