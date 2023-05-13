病患做骨髓配對　驗HLA「與2兒都不合」！醫驚妻外遇：要說嗎

▲2兒與媽媽一半契合，但與爸爸完全不合。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名醫護人員表示，日前幫一家病患檢驗「人類白血球抗原」（HLA）的契合度，判斷是否可以進行骨髓移植捐贈，意外發現爸爸與兩名兒子完全不合，但媽媽跟兩個兒子一半契合，也就表示，爸爸不是孩子的親生父親，很猶豫該不該說出真相，貼文掀起網友討論。

一名網友在PTT發文，「幫病人做骨髓配對發現妻子外遇，要講嗎？」正常情況下，如果小孩是親生的，HLA檢驗結果會有一半契合，不過日前遇到一家人，媽媽與兩名兒子一半契合，兩個兒子也部分契合，但爸爸跟兩個兒子完全不合。

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原PO猶豫該不該告知爸爸真相，「這種情況，到底該不該跟那個爸爸透露啊？就是他老婆背地裡跟小王生了兩個」。他也強調，報告都是實驗室打的，都符合一切事實，「真實案例，可悲的血液科病人」。

▲小孩的親生父親另有其人。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，掀起網友討論，「講啊，是我會想知道真相」、「被移植的病人如果是爸爸，也只能說不符合」、「直接把報告拿給爸爸就好，看不出來就算了」、「暗示，能不能接收就看命運」、「我會看這家庭相處給我的感覺來決定」、「暗示點到就好」、「認真回你，不會告知，你不是幫他做親緣鑑定，他也不是為了做親緣鑑定而來」、「我不懂媽媽怎麼敢讓孩子配對」。

其中，不少人提到，媽媽可能是帶著小孩再婚，所以檢驗結果才會與爸爸不合，原PO則回應，「說得很對，但…前提是會考慮做骨髓移植，應該都是血親，才會有高成功率，不然就送骨髓資料庫配對就好，非血親一般不會這樣盲做」。此外，他有將報告內容拿給家人，「判讀的部分是口頭進行，該講的都有講了，只是最後原文的最後一句OS沒講，如果對方也是相關從業人員，應該聽完判讀就心知肚明了啦」。