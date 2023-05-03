醫護人員辛苦了！　5／12～5／21憑證遊森林遊樂區免門票

▲太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

5月12日是「國際護師節」，農委會林務局為感謝COVID-19疫情期間，全國第一線醫護人員辛勞付出，守護國人度過疫情考驗，5月12日至21日推出國際護師節優惠活動，醫事人員持相關證件，即可免費暢遊林務局轄管的15座森林遊樂區。

林務局表示，大疫3年，為感謝醫護人員辛苦付出，今年特別推出護師節專屬優惠，也考量醫護人員多為排班制，難以見紅就休，因此優惠期間由5月12日國際護師節當日起至5月21日，凡屬「醫療法」第10條規定的醫事人員持相關證明文件者，即可免費進入林務局轄管的森林遊樂區。

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林務局轄管森林遊樂區包括太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南、富源等15處，除了免門票外，醫護人員也可享免費搭乘烏來台車，以及太平山蹦蹦車。

林務局表示，內洞、滿月圓、奧萬大與雙流國家森林遊樂區擁有仙氣滿點的瀑布景觀；而阿里山國家森林遊樂區新開放的「水山療癒步道」，或預約嘉義縣阿里山生態旅遊協會社區導覽員帶領療癒體驗；富源與太平山國家森林遊樂區分別有瑞穗溫泉與鳩之澤溫泉。更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，可至台灣山林悠遊網查詢。