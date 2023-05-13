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社會 社會焦點 保障人權

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

記者崔子柔／綜合報導

台南市北區8日發生死亡車禍，一名杜姓孕婦開車撞上一對正在過馬路的母女，3歲女童當場遭輾斃，38歲媽媽則重傷送醫。律師李怡貞今（13）日凌晨PO出女童父親的留言，提到其太太得知女兒喪命後的反應，讓不少人心疼。

女童父親在李怡貞的貼文下留言表示，他12日才告知太太「女兒不在」的消息，很慶幸的是太太沒有歇斯底里的反應，「當然難過、哭泣，這都不在話下」。

「我太太真的很勇敢，比我這個當爸爸的還勇敢」，女童父親指出，太太連續痛了3天晚上才生下女兒，她比誰都愛女兒。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲女童父親留言。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

他也提到，事件現在受到全國關注，讓他對大眾感到抱歉，女兒的犧牲和太太受到的痛讓大家注意到行人安全，希望大家往後開車能夠有更多同禮心禮讓行人。

▲女童父親重回車禍發生現場感謝當時幫助他妻女的人，並請社會大眾不要再送花束及玩具到現場，因這樣具有危險性，請轉給其他更需要幫助的弱勢團體或單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲女童父親呼籲大眾不要再送花束及玩具到現場，應轉給其他更需要幫助的弱勢團體或單位。（圖／記者林悅翻攝）

女童父親最後指出，很多民眾前往事發地點放花、玩具、糖果給女兒，他希望大家將資源轉讓給其他有需要的人，不要在到該處放置各類物品，如果想為女兒盡點心，可以用女兒的名義將愛發送給更需要的人，或是將物資送到靈堂。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

▲網友對女童父母感到心疼。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

女童父親的留言一出，眾多網友紛紛不捨表示，「真的很痛心，謝謝李律師，不然他們怎麼辦⋯如何討回女童公道」、「媽媽一定是最痛的，但希望小妹妹的爸媽，能好好照顧自己，祝福你們平安、快恢復健康」、「這個事件應該真的令許多人心痛和警惕了，這幾天開車或走在斑馬線都感覺到駕駛會刻意減速禮讓」、「莫名很心痛，謝謝李律仗義」、「很佩服這位爸爸痛失愛女，還能理性的說出這些話，也謝謝李律的仗義」。

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