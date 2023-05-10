　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南女童被撞死　交長愧疚致歉曝「新做法」：行人過馬路時車全停

▲▼交通部長王國材列席交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台南8日發生一起母女車禍命案，其中3歲女童送醫不治，媽媽則重傷還在加護病房觀察，引發各界議論。交通部長王國材表示，對此感到非常愧疚，已要求各縣市先調整「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛都停止運行，以達保護行人安全。

王國材表示，一個國家無法保護行人穿越馬路的權益，對此本次交通事故，他感到非常愧疚，上月10日已發函各縣市政府，提供各縣市行人安全標準，本月也開始對各縣市進行行人安全環境視導，目前桃園、台南已完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材表示，由於部分做法非短期能達成，如行人穿越線往外擴，避免駕駛視線死角，這也需要時間處理。昨日已要求各縣市進行極短期改善項目，全面推動「行人專用時相」，也就是當行人穿越馬路時，雙向車輛都須停止運行，確保行人安全。

交通部解釋，將要求縣市政府全面推動行人專用或早開時相，行人號誌綠燈過馬路時，車輛號誌是紅燈。

王國材表示，已要求各縣市政府立刻實施行人專用時相，交通部也正在進行交通視導，會隨時了解推動情形。行人保護時相又稱作行人專用時相或全向十字路口，是一種為了保護行人的安全，在交叉路口設置的行人穿越號誌系統。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／永和透天惡火！　27歲女燒成「盤坐焦屍」慘死
快訊／狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮爆氣連5嗆
快訊／3歲女童被撞死　交長愧疚致歉下令：行人過馬路時車全停
汪小菲「床墊處刑」內幕！　大S急買新的…結果吃悶虧
王思佳突消失《女人我最大》錄影名單！內幕曝光
丟丟妹離婚暴瘦「臉蛋全變了」！無P真實身材被拍到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「夜市撈金魚」禁令髮夾彎　陳吉仲：有爭議就持續溝通

BNT爭議再起！郭台銘和李大維誰說謊？薛瑞元9字回應

台南女童被撞死　交長愧疚致歉曝「新做法」：行人過馬路時車全停

貢寮海洋音樂祭將永久停辦　新北：轉型在地活動

管好嘴巴！　4生肖易有口舌之災

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

東海大學教授爆霸凌！　空降二婚妻當助教「上課全播片」

梅雨再襲！　母親節全台雷雨

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

「AI孫燕姿」翻唱56首經典合唱周杰倫　網友驚豔

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

台南孕婦輾斃3歲女童…稱「肚子裡的賠給你」！爸慟：這樣有用嗎

8歲弟罹癌期盼見偶像　儒哥暖帶好友陪打遊戲

「夜市撈金魚」禁令髮夾彎　陳吉仲：有爭議就持續溝通

BNT爭議再起！郭台銘和李大維誰說謊？薛瑞元9字回應

台南女童被撞死　交長愧疚致歉曝「新做法」：行人過馬路時車全停

貢寮海洋音樂祭將永久停辦　新北：轉型在地活動

管好嘴巴！　4生肖易有口舌之災

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

東海大學教授爆霸凌！　空降二婚妻當助教「上課全播片」

梅雨再襲！　母親節全台雷雨

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

「AI孫燕姿」翻唱56首經典合唱周杰倫　網友驚豔

三上悠亞在台灣！　現身餐廳「穿浴袍顫抖」畫面曝

美國將送賴清德大禮？　吳釗燮未證實：貿易倡議進展順利

頂新和德接棒未來 捐3千顆練習球給20校棒球校隊

芒果控衝了！　手搖飲「楊枝甘露第2杯半價喝」只有今天

快訊／大橋頭捷運站外「運將陳屍車內」！警拉封鎖線調查

「夜市撈金魚」禁令髮夾彎　陳吉仲：有爭議就持續溝通

BNT爭議再起！郭台銘和李大維誰說謊？薛瑞元9字回應

被濃煙嗆醒…永和男見床墊起火急逃！女友燒成「盤坐焦屍」慘死

女童才喪命斑馬線！台南警車不讓行人被PO網　火速開罰懲處

郭台銘談BNT疫苗爭議　「民進黨內有不同意見」避談大小姐

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

全台周末變天！　雨最大時間曝

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

東海大學教授爆霸凌！　空降二婚妻當助教

三上悠亞引退前「史詩AV巨作」！同框2大咖女優

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

母女走路1死1傷　立委曝奪命2核心

台北大學女學生露胸瘋傳　影片來源曝光

「妖風」成田亂航班！機師親曝故障+宵禁：星宇沒選擇

麻煩了！　周末全台變天

正妹都愛搭捷運？台大男驚：女生都滿漂亮

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

更多熱門

相關新聞

台南警車不讓行人被PO網　開罰懲處

台南警車不讓行人被PO網　開罰懲處

有網友在臉書社群PO文表示，5月8日才剛有未禮讓行人事件發生，導致3歲女童被撞死，9日就看到台南市警二分局警車不讓行人，直指「交通大執法真的是個笑話，連警察都沒讓行人的意識」。市警二分局指出，將對二分局員警執勤駕車疏未禮讓行人優先通行違規案依法告發，並行政懲處檢討改進。

母女走路1死1傷　立委曝奪命2核心

母女走路1死1傷　立委曝奪命2核心

女童走斑馬線遭撞死！台南綠委致歉　直言「國家管理失能害命」

女童走斑馬線遭撞死！台南綠委致歉　直言「國家管理失能害命」

台南母女過馬路遭撞1死1重傷　黃偉哲要求交通局3點措施改進

台南母女過馬路遭撞1死1重傷　黃偉哲要求交通局3點措施改進

女童生前可愛影像…爸餵香蕉開心跳舞！奶音喊：好了

女童生前可愛影像…爸餵香蕉開心跳舞！奶音喊：好了

關鍵字：

台南女童交通事故車禍行人地獄

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

7寶媽爭議連環爆！受影響最大苦主曝光

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

IG都在轉！慶生送錢的男人是誰？

送30萬貼文消失！Mr.Beast曝原因

破關《薩爾達傳說》完成哥哥遺願

全台周末變天！　雨最大時間曝

夾娃娃機3高手遭列黑名單　氣炸提告

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面