台南女童被撞死　交長愧疚致歉曝「新做法」：行人過馬路時車全停

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台南8日發生一起母女車禍命案，其中3歲女童送醫不治，媽媽則重傷還在加護病房觀察，引發各界議論。交通部長王國材表示，對此感到非常愧疚，已要求各縣市先調整「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛都停止運行，以達保護行人安全。

王國材表示，一個國家無法保護行人穿越馬路的權益，對此本次交通事故，他感到非常愧疚，上月10日已發函各縣市政府，提供各縣市行人安全標準，本月也開始對各縣市進行行人安全環境視導，目前桃園、台南已完成。

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王國材表示，由於部分做法非短期能達成，如行人穿越線往外擴，避免駕駛視線死角，這也需要時間處理。昨日已要求各縣市進行極短期改善項目，全面推動「行人專用時相」，也就是當行人穿越馬路時，雙向車輛都須停止運行，確保行人安全。

交通部解釋，將要求縣市政府全面推動行人專用或早開時相，行人號誌綠燈過馬路時，車輛號誌是紅燈。

王國材表示，已要求各縣市政府立刻實施行人專用時相，交通部也正在進行交通視導，會隨時了解推動情形。行人保護時相又稱作行人專用時相或全向十字路口，是一種為了保護行人的安全，在交叉路口設置的行人穿越號誌系統。