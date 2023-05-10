台南3歲女童悲劇是「最後通牒」　邱顯智喊話應參照日本改善交通

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台南3歲女童悲劇是「最後通牒」　邱顯智喊話應參照日本經驗改善交通

▲▼「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會 邱顯智 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台南8日一對母女走斑馬線，而杜姓孕婦駕車「未禮讓行人」衝撞輾壓，導致3歲女童身亡、媽媽頭部重創仍在加護病房觀察，這起交通悲劇也引起社會關注。對此，時代力量立委邱顯智10日喊話，要求交通部長王國材參照日本等國際經驗，兩個禮拜內，必須提出真正的改善方案，他強調，不能再有無辜的生命消逝，這次的事件，是台灣人給政府的最後通牒。

針對這起悲劇，王國材表示，對此感到非常愧疚，已發函要求各縣市先調整「行人專用時相」，當行人穿越馬路時，雙向車輛都停止運行，以達保護行人安全。但邱顯智批評，「發函有什麼效力，縣市政府會不會配合，長期道路安全改革工程怎麼推，法律怎麼改，我們還是看不到，怎麼改變惡質駕駛文化？王國材也隻字未提」，他舉例，看看日本，就知道台灣的法律對惡質駕駛有多寬容。

邱顯智舉出，日本未停讓行人、未依法安全轉彎，還有違規停車，每次要記違規點數2點，點數累積3年，達到6點就吊扣駕照，也就是3年的期間內只要犯第3次就吊扣駕照，曾被扣照過的人，處罰會更嚴格；此外，如果因為違規事故致人受傷，點數會再往上加，並且依《道交法》移送，處3個月以下徒刑或5萬日元以下罰金，違規是會有前科的。而反觀台灣現在的違規記點制，點數只有累積1年，且要達到12點才會扣照。

邱顯智批評，照台灣的標準，要嚇阻惡質駕駛未停讓行人、未安全轉彎的行為，就算用最嚴格的標準一次記3點，也是1年期間內犯第4次，才會被吊照，隔年就重算，比日本還是寬鬆太多，更不用說，台灣沒有日本的嚴格考照和駕駛人回訓制度，輕鬆拿到一張駕照就用一輩子。

邱顯智表示，他今天也具體要求王國材，兩個禮拜內，必須針對四點問題提出真正的改善方案。第一，行穿線退縮規定，比照日本至少退縮3至4公尺，納入《道路交通標誌標線號誌設置規則》與其他相關法規；第二，盤點近三年全台事故資料，全面檢視路口問題，納入道路改善計畫；第三，參照日本等國際經驗，全盤檢討我國違規記點制度與未停讓行人、違規轉彎、違規停車之處罰；第四，參照日本等國際經驗，重新檢討我國考照制度、駕駛人回訓制度。

邱顯智提到，王國材已經承諾，會啟動行穿線退縮入法程序，其他所有重要項目也要立刻展開。他最後強調，不能再有無辜的生命消逝，這次的事件，是台灣人給政府的最後通牒。

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