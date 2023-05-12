傳國民黨中正萬華要禮讓？　鍾小平斥于美人放話「不道德」

▲國民黨議員鍾小平。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

2024選舉腳步接近，國民黨近來積極協調大本營台北市的立委名單，在第5選區中正萬華部分，傳出黨內有意取消初選，改與無黨籍立委參選人于美人合作，以「非綠大聯盟」形式共同搶攻立委席次。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹12日受訪否認；北市議員鍾小平也主動出面說明，批評于美人放話行徑、自抬身價，蠻不道德的。

黃呂錦茹受訪強調，「中正萬華選區初選沒有取消」，目前第3階段初選選區包括北投士林、大同士林、中正萬華，經黨中央與地方黨部協調列為艱困選區。但中正萬華表態參選的人多，如果內部團結沒做好，任何人都選不上，現在還要協調，6月18日前完成。

黃呂錦茹說，民調等各種方式都會處理，就像黨中央處理總統參選人郭台銘跟侯友宜一樣，會做民調跟評估各方建議。

至於傳出禮讓于美人一事，黃呂錦茹說，「怎麼可能？國民黨絕對沒有要禮讓于美人」，但如果沒有團結等於這一席禮讓給人家，所以一定要團結，要挑一個最能勝選的人來應戰。

鍾小平說，發布初選公告是北市黨部職權，但不清楚為何會延遲；而于美人提到要禮讓，禮讓或徵召都要由黨中央決定，「國民黨不可能破壞規矩，不可能禮讓于美人，國民黨應該要團結」。鍾說，于美人民調慘不忍賭，放話禮讓她根本胡說八道，禮讓跟徵召是主席權力任何人不能僭越，「于美人放話自抬身價，蠻不道德的事情」。

鍾小平坦言，聽到消息有點氣餒，因為黨內不團結，應該選出最強，國民黨8年來總統、立委在選票都輸。但透過公投罷免，雖然因為不團結所以沒成功，但也成功讓萬華改變版圖由綠轉藍，不應該稱為艱困區，應該要舉辦初選。

鍾小平說，國民黨立委能否過半就看士林北投、中正萬華、內湖南港3席，立委過半非常重要，黨一定要團結、基層要團結，「這是唾手可及的選局，千萬不要自亂陣腳」。