灌G水電擊棒虐殺小弟　櫃哥斜槓毒梟還賣假包！這招騙走貴婦469萬

▲張允硯因虐打小弟致死遭判14年6月徒刑，此外又涉賣假包給同學、詐騙貴婦投資名牌包等案。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者蔡怡萍／台北報導

毒販張允硯因不滿吳姓小弟幫警察開門害他被抓，事後痛毆吳男，以電擊棒塞嘴，還強灌高濃度G水，把吳男活活虐死，被最高法院依傷害致死等罪判刑14年6月。檢警又查出，張允硯謊稱知名建商董娘要收藏愛馬仕等名牌包，吸引一名高姓貴婦投資，高女4年內投資了469萬，最後因警方找上門，告知她名下帳戶涉及不法，才發現落入張允硯的騙局。

據了解，張允硯曾在百貨公司蕭邦錶專櫃任職，於是向顧客高姓貴婦聲稱自己認識很多精品專櫃人員，可以拿到愛馬仕、香奈兒等名牌包，還說自己認識某知名建商的董娘，對方想要收藏愛馬仕包包，藉此吸引高姓貴婦投資、賺取差價，貴婦被張允硯的話術騙得團團轉、自2016年起至2020年間，前後砸了469萬餘元給張允硯，用來買名牌包後轉賣賺錢。

此外，張允硯同時也向2名女同學，謊稱可以用專櫃人員的身分，幫對方「代購」精品包，2名女同學陸陸續續匯款97萬元，買了6個名牌包和1支精品鑽表，事後卻發現包包都是假貨，檢察官根據被害人提出的原廠檢驗證明，依詐欺罪起訴張允硯。

檢警調查此案時，發現高姓貴婦的戶頭，被張允硯偷拿去用作贓款指定帳戶，直到警方找上門，高姓貴婦才意外發現自己成為共犯，還因為4年來投資張允硯的469萬全都要不回來，也氣憤提告張允硯，台北地檢署調查後，依詐欺罪將張允硯起訴。

除此之外，同時兼賣毒品的張允硯還在2021年9月間，因不滿手下吳姓小弟，沒擋下登門查訪的員警，還開門讓員警入內搜查出一包安非他命，害他因此被抓，張允硯事後動用「家法」，指使數名同夥關押吳男，持皮鞭狂抽、電擊棒虐打，怒火難消的張男竟再進一步將俗稱G水、迷姦水、神仙水的GBL液體灌進吳男嘴巴，最終吳男因飲用過量G水中毒性休克身亡。

台北地院審理後，依販賣毒品、傷害致死、強制等罪判處張允硯應執行有期徒刑15年6月；上訴最高法院後，撤銷改判14年6月徒刑，傷害致人於死部分撤銷，發回高等法院。