獨／捲北市殯葬處收賄案　他又爆租「千萬邁巴赫」轉賣撈250萬

▲捲入北市殯葬處副處長王文秀貪污收賄案，業者張簡鼎晉被依3萬元交保，又爆出他租賓士邁巴赫竟將車賣掉。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

去年捲入北市府殯葬處副處長王文秀收賄案的易真公司負責人張簡晉鼎，官司未落幕，近日又纏訟。歐悅租賃公司提告指控，張以易真公司名義，用每月24萬租金向公司租新車價1162萬賓士之王「邁巴赫」，事後張卻將車轉交給別人收取250萬報酬，憤而提告，士林地檢署依詐欺罪將張男起訴。

歐悅公司指控，張男（40歲）去年9月23日以易真有限公司名義，向他們租用賓士2022年式S-Class Maybach S580（賓士之王邁巴赫）營業用小客車，並約定每月支付24萬租金，事後遲遲未收到第一期租金，向張討車也討不到，才意外發現車子不在了，因此提告。

張男挨告後向檢警坦承，將車輛交給真實姓名不詳綽號「小宇」男子，也取得250萬報酬。檢方根據車輛租賃契約、具結書、易真有限公司變更登記表等，依詐欺取財罪將他提起公訴，張與「小宇」有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯，且張坦承有收取250萬犯罪所得，建請法院宣告沒收，如全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

北檢去年偵辦王文秀收賄案時，以違背職務行收賄等罪嫌，約談王文秀、時任殯葬處課長歐陽更生，以及泰翔公司負責人蕭德銘、陳永傑，寶相閣負責人詹坤霖、易真公司負責人張簡鼎晉（泰翔公司合作廠商）等人到案說明，張簡當時以3萬元交保。

對此，《東森新媒體ETtoday》聯繫上張男，他低調表示目前一個案子在士林地檢，另一個在新北地檢，車子的事情是因為地下錢莊所設計，目前車輛已由新北地檢尋回，返還給歐悅公司。