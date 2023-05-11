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社會 社會焦點 保障人權

誑「特斯拉概念股」上市即賺錢　地下盤商半年詐1074萬買保時捷

▲檢察官偵查中的機房主嫌名下保時捷MACAN，經拍賣變價236萬元。（圖／台北地檢署提供）

▲地下盤商詐騙投資人千萬元買了保時捷名車，已遭查扣拍賣。（資料照／台北地檢署提供）

記者劉昌松／台北報導

由徐兆正為首的地下盤商公司，藉口某間知名的感測器公司即將上市上櫃，產品將作為特斯拉製造使用，屬於前景可期的特斯拉概念股，從2021年4月到2021年9月間，多名投資人誤信而購買了這間公司股票，徐兆正名下的保時捷名車先前已遭查扣拍賣236萬元，台北地檢署11日依違反證券詐欺等罪起訴徐等16人。

檢警查出，這間地下盤商原本在南部地區招攬投資人購買未上市股，後來因市場飽和，開始轉戰北部，由徐兆正雇請員工，隨機撥打電話，向民眾宣稱有家生產電動車感測器元件的特斯拉概念公司，即將掛牌上市上櫃，目前每股花十幾元，未來股價攀升可期。

雖然盤商所賣出的這些未上市股票，都是公司原始股東為了資金運用而釋出的真實股票，但投資人透過人頭買股成為股東後，發現公司遲遲未上市上櫃，懷疑受騙而報案，檢警展開調查後發現，徐男詐騙所得達1074萬元。

但大部分的錢被徐男用來花錢請人幫忙打電話攬客外，名下只有1輛保時捷MACAN尚餘殘值，存款僅剩62萬元，因此經徐男同意，先行以236萬元拍賣名車。

檢察官考量徐的員工明知自己沒有證券營業相關證照，卻領薪水媒介交易，都屬於證券詐欺共犯，加上提供二類電信門號供徐等人撥打電話給投資人的業者，一共16人都被依違反《證券交易法》等罪提起公訴。

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