妻帶兒睡摩鐵...小孩脫口「和老哥哥同床」　人夫怒告卻吞敗

▲彰化人夫從小孩口裡得知，媽媽帶他到摩鐵和「老哥哥」睡一起。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一人夫提告說，他的陸籍妻子某天堅持要帶小孩到摩鐵過夜，事後他詢問小孩去哪，小孩天真回答「3個人睡同一張床，除了媽媽之外，還有一個是老哥哥」，他驚覺妻子外遇，和她攤牌後兩人大吵一架，妻子便帶小孩離家和外遇對象「老哥哥」同居，讓他深受打擊，要向兩人求償60萬元。彰化地院審理，法官認為人夫提出的證據不足，判他敗訴。

人夫主張，他和妻子結婚6年，有一個小孩，前年10月底妻子堅持要帶小孩到摩鐵過夜，他不願意，妻子就報警，最後鬧一鬧還是出門了，直到隔天晚上8、9點才回來，他詢問兒子昨夜到底去了哪裡，兒子竟說「在外面睡，3個人睡同一張床，除了媽媽之外，還有一個是老哥哥」，他才得知妻子和外遇對象阿明(化名)過夜。

人夫表示，他不信任妻子，有在汽車上放錄音筆，錄到妻子和阿明在車上的對話，妻子語帶害羞表示「很傻笑欸，我老公碰我的時候我都不會翹起來，他不碰我的時候我還會自然的想起來」、「再累也要陪你啊」，阿明也說「我要帶你們母子走，但你現在還沒離婚，還要4、5個月才拿到身分證。」妻子也允諾「對，我拿到身分證就要離婚」，他聽完對話忍不住與妻子對質，兩人爆發爭吵，妻子隨後帶小孩離家。後來人夫到幼稚園找小孩，又從小孩口裡得知「媽媽跟老哥哥睡」，認為妻子和小王同居且睡同房，怒對兩人求償60萬元。

全案審理時，妻子和阿明否認有姦情，妻子反控人夫有暴力行為，她為自保才帶小孩離家。

法官認為，人夫無法舉證妻子和阿明在汽車旅館同住、同居，汽車上的錄音討論拿身分證、離婚等等僅為片斷對話，無法判斷妻子和阿明有交往，判人夫敗訴，兩人免賠。