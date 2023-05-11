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社會 社會焦點 保障人權

主管復合人妻喊「腿軟溫柔點」　正牌夫戴9年綠帽氣討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓主管2013年9月曾與張姓女同事（已婚）有過短暫交往，2021年9月兩人又恢復聯絡，並互傳「腿軟，那妳要溫柔點」、「下次幫我舔全身」等露骨訊息。張女的李姓丈夫在家中使用電腦意外發現兩人的親密對話，懷疑他們已交往9年，且至少發生6次性行為，憤而提告求償100萬元，最終獲判賠償40萬元。

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲陳男僅承認與張女發生過1次性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

李男在判決書中主張，婚後由他負擔家中經濟，沒想到結婚才2年（2013年），妻子就外遇陳男，有一次他在家中使用電腦，無意間看到兩人在Skype的親密對話，當時妻子坦承婚外情，表明感到後悔也承諾會斬斷這段關係，他選擇相信。

然而，李男表示，2021年9月再次發現妻子與陳男互傳曖昧訊息，包含「變人妻之後，不小心喜歡上不該喜歡的人」、「腿軟，那妳要溫柔點」、「下次幫我舔全身」、「那是不是我的功勞？愛情的滋潤」、「你看你這個小色鬼」、「沒有KISS掰，怎會下班」、「今年是520（我愛你）在一起」等等，經過一段時間追查，他懷疑兩人從2013年9月一直交往至2022年8月，時間長達9年，期間至少發生6次性行為，因此決定提告求償100萬元。

而被指控為小王的陳男辯稱，他和張女是同事，2013年有過短暫來往，斷絕聯繫之後，直到2021年才恢復聯絡，他確實曾和女方互傳上述曖昧訊息，也曾在2021年間發生過1次性行為，雖然詳細的時間、地點都已經無法確定了，但他沒有在2021年以前與女方發生性行為。

新北地院法官認為，從陳男與張女的對話內容可見，兩人互表愛意，的確不像是單純的朋友關係，張女也在2021年11月間寫下承諾書，「本人對於過去幾個月發生外遇，深感後悔」，但光憑這些證據，並無法證明兩人曾經發生6次性行為，這部分李男也沒有提出其他具體事證證明。

不過，法官接著指出，陳男坦承與張女發生過1次性行為，考量到雙方身分地位、經濟收入、侵害程度等因素，最終判他應賠李男40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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