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真實版SOD！媳婦「嘴對嘴」安慰公公 　綠夫目睹崩潰怒告老爸

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲新北一名人妻疫情期間在家和公公擁吻，被丈夫開門撞見。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻在疫情嚴峻時期，在家和公公譜出戀情，兩人擁抱熱吻時，不巧被回家的丈夫撞見，人妻雖辯稱「只是安慰公公沒什麼意思」，公公最後也搬出家裡，但兩人還是持續到河濱公園散步約會。丈夫最後心死向人妻提出離婚，也怒告自己的父親求償60萬元。新北地院審理，認為公公和兒媳婦親吻擁抱，已侵害配偶權，判他要陪兒子15萬元。

人夫表示，他和妻子小芸(化名)結婚近7年，婚後夫妻倆與他父親住在一起，前年7月2日他回家時，發現小芸竟和父親擁吻在一起，父親隨後也坦承「親嘴有抱一下沒有不承認」，並同意搬走，不再和小芸連絡，想不到小芸還是在隔月和父親在河濱公園散步，還親密將頭倚靠在父親肩膀上。

人夫一怒之下，找來岳父和小芸3人一起談判。人夫怒問「說什麼只是安慰他，看他很可憐，可憐到嘴對嘴這樣親，只是安慰沒什麼意思，嘴對嘴叫安慰？」、「妳說妳都不知道幾次丫，整個疫情都在家裡拉，我都覺得很詭異了」、「到底多久了啦，跟我爸多久了，你給我講喔」，小芸為了挽回婚姻，一度下跪求和，回答「我跟你講真的不到1個月」、「不是搞丫，他只說不會再想什麼其他動用到我身上來」、「我只是說上床那個～他說不能對不起哥，我說對」，人夫聽到小芸認為沒上床就不算對不起他，更加生氣，最後和小芸離婚。

然而人夫離婚後發現，小芸繼續帶著他們2個孩子和父親見面，認為兩人根本以看孫為藉口，行交往之實，直到去年3月初，妹婿也撞見他父親親吻小芸臉頰並喊她「寶貝」，人夫越想越氣，向父親提告侵害配偶權，求償60萬元。

全案審理時，父親否認和媳婦有不正常關係，辯稱被兒子撞見的那天，是因為他有喝酒，向小芸訴苦時，小芸基於親情，擁抱他為他打氣，他因不勝酒力，才無意間碰觸到小芸嘴邊，他頂多涉及性騷擾而已，何況小芸也原諒她。

法官查看證據，父親曾表示「我們就親到了」，人夫怒問「要親下去，嘴對嘴喇舌擁抱在一起，對不對？」，父親說「對啦～對啦，對」等語，認定兩人有擁抱、接吻的行為，已侵害配偶權，判父親要賠償15萬元，全案還可上訴。

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