澳洲橄欖球聯賽球員　被隊友撞到「睪丸破裂」！明星賽恐夢碎

▲澳洲國家橄欖球聯賽（NRL）球員萊紐（Spencer Leniu，持球者）訓練突中睪丸破裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

橄欖球又稱美式足球，是一項因肢體碰撞導致受傷相當頻繁的運動。澳洲國家橄欖球聯賽（NRL）的職業球員萊紐（Spencer Leniu）在10日晚間的隊伍內部高強度訓練中，與隊友碰撞導致睪丸破裂。球團俱樂部12日上午證實萊紐入院接受手術，醫生評估他至少1個多月後才能回歸賽場，恐無緣入選明星賽。

據澳洲新聞網、雪梨晨鋒報報導，目前效力於NRL彭里斯黑豹隊（Penrith Panthers）的22歲前鋒支柱（prop）萊紐10日晚間在進行高強度訓練途中，在正面擒抱時與隊中個頭最高大的隊友發生碰撞，導致睪丸破裂，傷癒復出日期尚且不明。

黑豹隊隊醫格林（Peter Green）表示，當下萊紐沒有表現出任何異狀，甚至繼續進行訓練，「並把這事藏在心裡。」格林說，第一個感覺不對勁的跡象是，通常萊紐會在結束後自行做一些額外訓練，但當天他沒有，「直到他去洗澡後，我們才知道他有麻煩了。」

俱樂部成員趕緊將萊紐送醫，並且接受了手術，醫生評估他未來將缺席比賽至少1個多月。不過，格林仍然樂觀認為，萊紐可以在更短的時間內恢復，尤其是醫療團隊正在幫他尋找合適的運動保護罩，有助於他更快回歸賽場。雪梨晨鋒報報導指出，教練菲特勒（Brad Fittler）還曾試圖說服隊醫，讓萊紐參加11日的訓練。

雖然如此，NRL一年一度的全明星賽事「起源州系列賽」（State of Origin series）即將到來，萊紐原先有望代表新南威爾斯州在首場比賽中先發上場，但如今就連能否順利入選州代表隊都是個問題。

報導補充，萊紐並非首位睪丸破裂的NRL球員，前紐西蘭勇士隊與北昆士蘭牛仔隊的2名後衛傳鋒（Half）Chanel Harris-Tavita與Tom Dearden都曾受過同樣的傷。