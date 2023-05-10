澳知名珠寶店遭竊「真凶竟是老闆」　自導自演想詐保5900萬

▲Germani jewelry今年1月19日發生搶案，一查才知是老闆精心策劃的騙局。（圖／翻攝自官網）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨今年一月發生珠寶店搶劫案，2名嫌犯假裝成顧客進入店內後，拔刀威脅店員打開保險箱，最終雙雙落網。沒想到案情出現大逆轉，原來這一切全是珠寶店老闆自導自演，只為向保險公司索取280萬澳幣（約新台幣5900萬元）賠償，如今這名老闆已經落網。

綜合BBC、澳洲新聞網等報導，這起事件就發生在雪梨市中心知名珠寶店家「Germani jewelry」，今年1月19日，65歲珠寶店老闆杰爾馬尼（Michel Elias Germani）與47歲女員工接待2名有事前預約的男顧客，怎知遭到對方持刀威脅。

杰爾馬尼供稱，當時一名男子拔刀威脅女員工，另一人要求他打開保險箱，過程中，女員工受傷，兩名嫌犯事後逃離現場。警方獲報展開調查，隨後把案子轉交給搶劫及重案組，在4月逮捕37歲及57歲嫌犯。

警方沒有公開搶匪當時搶走多少財物，但在搶案發生之後，杰爾馬尼做出虛假陳述，以損失大量價值不斐的珠寶為由，試圖向保險公司索取282萬1348澳幣賠償。然而警方認為整起案件感覺起來不太對勁，調查人員最終認定，這一切全都是杰爾馬尼精心策劃的騙局，目的在欺騙保險公司，如今他已落網，面臨一連串指控，包括加重搶劫罪等。

報導指出，杰爾馬尼於1985年創立「Germani jewelry」，早已是澳洲知名珠寶品牌之一，除了為阿拉伯王室提供珠寶，還為黛安娜王妃等人設計珠寶。