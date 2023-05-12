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「WHA台灣不缺席！」21醫事團體齊喊話　籲WHO屏除政治因素納台灣

▲▼「WHA台灣不缺席！」21醫事團體聯合喊話。（圖／醫師公會全國聯合會提供）

▲「WHA台灣不缺席！」21醫事團體聯合喊話。（圖／醫師公會全國聯合會提供）

記者嚴云岑／台北報導

第76屆WHA將於5月21日至30日於瑞士日內瓦召開，台灣至今仍未獲邀。台灣醫師公會全國聯合會在出發倒數之際召開國際記者會，集結21個醫事團體高喊「Taiwan Can Help！」呼籲WHO屏除政治因素，讓台灣與全世界共同攜手拯救生命，推動全民均健。

台灣在2009年至2016年間皆以觀察員身分參與會議，然而自2017年起WHO即因政治因素未再邀請台灣參加。儘管如此，支持台灣參與WHA的國際聲浪逐年增加。

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醫師公會全聯會表示，去年WHA中，除邦交國外，共有美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、日本等11個理念相近國家為台灣仗義執言，顯見台灣參與WHA已然成為國際間之共識，相信今年挺台的國家將會更多、力道更強烈。

今年為WHO成立第75年周年，大會主題為「WHO at 75: Saving lives, driving health for all」，目的在結合所有資源與力量，共同為全人類創造最高的健康福祉。醫師公會全聯會提到，台灣擁有高科技的醫療技術及人才，並樂意對醫療資源缺乏的國家伸出援手，WHO將台灣排除在全球醫療體系之外，違背了這次大會的主題，更違背了WHO的憲章精神。

擁有115個會員國，代表全世界數百萬醫師的世界醫師會（WMA），每年皆正式致函WHO幹事長，呼籲WHO邀請台灣參與WHA，今年信中更強烈表達台灣在全民均健、公共衛生預防的表現可說是WHO「最棒的學生」，但很諷刺的是台灣卻被WHO排除在外，文末並再度要求譚德塞幹事長為台灣打開WHO大門。

醫師公會全聯會提到，健康為基本人權，台灣2千3百萬的人民有權參與WHA，不但如此，台灣作為全球醫衛的優等生，有能力對全世界做出貢獻。台灣21大醫事團體以實際行動，呼籲WHO屏除政治因素，讓台灣與全世界共同攜手拯救生命，推動全民均健。

21大醫事團體分別為：

中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國物理治療師公會全國聯合會、中華民國職能治療師公會全國聯合會、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會、中華民國呼吸治療師公會全國聯合會、中華民國語言治療師公會全國聯合會、中華民國物理治療生公會全國聯合會、中華民國聽力師公會全國聯合會、中華民國牙體技術師公會全國聯合會、中華民國驗光師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會

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