美國務卿力促邀台灣出席WHA　大陸外交部回嗆：注定失敗

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日發布聲明，呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣參與本月下旬將舉行的世界衛生大會（WHA）。對此，大陸外交部發言人汪文斌10日回嗆，台灣參與國際組織必須按照一中原則處理，任何打台灣牌、以台制華，注定以失敗告終。

汪文斌指出，對美方發表的有關聲明表示堅決反對。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的重要原則。

他稱，由於台灣民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在。美方的有關說法是混淆視聽，實質是對「台獨」分裂活動的縱容支持。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

汪文斌再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落實到實際行動上，停止借世衛大會炒作涉台問題。

「一個中國原則是國際社會的普遍共識，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋」，汪文斌強調，任何打台灣牌，搞「以台製華」的圖謀，必將遭到國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。

第76屆世界衛生大會（WHA）將於21日至30日於瑞士日內瓦召開，台灣目前尚未收到邀請函。