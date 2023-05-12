快訊／花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收賄　遭羈押禁見

▲花蓮秀林鄉長王玫瑰。（圖／翻攝自臉書／王玫瑰）

文／中央社

國民黨籍花蓮秀林鄉長王玫瑰去年競選連任，涉嫌向廠商收取賄賂及不正利益，經花蓮地檢署指揮搜索，對王玫瑰及包姓廠商負責人住處及公司執行搜索，今天訊後2人聲押禁見獲准。

花蓮地檢署昨天指揮法務部廉政署北部地區調查組廉政官，偵辦王玫瑰貪污案，昨天上午持搜索票至包姓廠商住處及公司共5處執行搜索，通知王玫瑰、包姓負責人等9人到案說明，並扣押相關證據。

檢方調查，王玫瑰去年競選連任期間，包括競選旗幟、背心等競選物品，皆由包姓廠商賠本提供競選所需勞務、設備及物品，王玫瑰從中獲取不法利益達新台幣上百萬元，涉犯違反貪污治罪條例收受賄賂罪嫌。

檢方調查，包姓廠商名下2間公司主要提供平面廣告設計、客製化贈品、團體服及數位工程等業務，承攬公共工程採購案以秀林鄉公所為大宗。

經檢察官訊問，認為王玫瑰涉犯違反貪污治罪條例第5條第1項第3款不違背職務收受賄賂罪嫌；包姓廠商負責人涉犯違反貪污治罪條例第11條第2項對公務員不違背職務行賄罪嫌，2人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，後續將調閱包姓廠商承攬秀林鄉公所各項標案資料，調查是否涉及放水或有其他不法情事，擴大偵辦。