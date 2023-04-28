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孕婦搭地鐵「逼讓座被拒」！氣炸捍嗆一路：我就這態度看你讓不讓

記者鄭思楠／綜合報導

上海市一名孕婦日前搭地鐵時沒有座位，便要求一名男乘客讓座給她。但男乘客認為該孕婦態度不好，不願意讓座。之後，孕婦見對方不願起身，就開始罵對方，全過程被其他乘客拍下發布。大批網友看後怒噴孕婦的態度太囂張，支持男乘客不用讓座。

據新聞晨報援引《沸點影片》報導，4月28日，在上海地鐵7號線，網傳一名孕婦大聲斥責男子不給自己讓座。

影片中，女子對男子說，「你能給孕婦讓個座位嗎？聲音太小，聽不到嗎？」男子戴著口罩反問，「妳就這個態度？」女子則表示自己已經小聲禮貌地說過兩次了，並稱「我就這個態度，看你今天起不起來」。

旁邊的乘客見狀起身離開，但女子堅持要讓男子讓座。她對男子說，「我已經禮貌說了兩遍了，不夠用是吧？你讓不讓，我就問你！」

▲▼孕婦捍嗆地鐵男客逼讓座。（圖／翻攝自影片）

▲孕婦捍嗆地鐵男客逼讓座。（圖／翻攝自影片）

該男子拒絕讓座，「妳就這個態度嗎？」女子繼續回，「對，我就這個態度，因為你對我是這個態度，所以我回給你。」

影片末尾，男子也沒有讓座給女子，此段影片在網路上引起熱議。

4月28日，據《九派新聞影片》報導，上海地鐵一名工作人員表示，未收到當事人或其他乘客反映該情況，所以第一時間並不知情。該工作人員還表示，目前已了解到該情況，將會向公司有關部門反映處理。

對此，網友紛紛批評這名孕婦，「讓座是自願不是義務，不應道德綁架他人」、「旁邊的小哥都起身遠離了，她就揪著這個座不放嗎」、「應該讓，但沒有說必須必須必須，別道德綁架」、「讓座是情分，不讓是本分，妳可別搞錯了」。

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